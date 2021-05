時代雜誌：虛假安全感及茶室 破壞台灣疫情防線

美國「時代雜誌」(Time)今天報導,台灣本為2019冠狀病毒疾病(COVID-19)防疫模範生,但因民眾沉溺於虛假安全感,加上萬華茶室爆發疫情,破壞了台灣自豪的疫情防線。

時代雜誌報導的標題為「虛假安全感及小私密茶,如何攻破台灣的COVID-19疫情防線」(How a False Sense of Security, and a Little Secret Tea, Broke Down Taiwan's COVID-19 Defenses)。

報導指出,台灣歷經近18個月的防疫成功,將疫情阻絕在國門之外,幾乎無可挑剔,包括寫下全球最久的零確診連續天數紀錄,但台灣如今面臨國內首波重大疫情。

在疫情大流行期間,台灣總確診數一直維持在1300例以下,但最近一週已激增至3000多例。許多企業已讓員工在家上班,首都台北街頭空蕩,政府開始試圖取得更多疫苗。

文章提及,這次疫情爆發可能始於航空公司貨機機組人員染疫擴散,但這次激增的病例中,很大部分可溯及到兩個來源,一是本土的國際獅子會聚會,二是台北萬華的紅燈區茶室。

報導指稱,台灣在迅速實施領先全球的防疫措施後,於去年夏天開始逐步解除防線,成千上萬群眾得以參加演唱會、棒球比賽及宗教活動。加上多個月來都沒出現本土病例,大型聚餐及家庭聚會變得日益普遍,配戴口罩的民眾也變得越來越少。

萬華選區立法委員林昶佐受訪表示:「我們去年開始外出,但還是很小心。可是今年,我認為我們已忘記要謹慎。」

林昶佐提及:「你在茶室內無法戴口罩,無論是有性工作者作陪,或者只是普通茶室,因為你在裡面用餐、喝茶及唱歌等。」

前副總統陳建仁則在受訪時指出,衛生官員原本不認為茶室會成為問題,因為在先前兩個案例,染疫患者前往其他所謂的「成人娛樂」場所,並未導致疫情傳播。

