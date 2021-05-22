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確診日改為研判日？陳時中400件案例卡關所致

聯合報 / 記者陳雨鑫蕭羽耘謝承恩邱宜君／台北即時報導
陳時中今指出，檢驗量能單日可達2萬多人，但各地篩檢站陸續傳出塞車情形，近期將通報速度提升，已有400例確診案例校正回歸的個案，目前雙北熱區的陽性篩檢率已趨於平穩。記者陳雨鑫／攝影
陳時中今指出，檢驗量能單日可達2萬多人，但各地篩檢站陸續傳出塞車情形，近期將通報速度提升，已有400例確診案例校正回歸的個案，目前雙北熱區的陽性篩檢率已趨於平穩。記者陳雨鑫／攝影

對於「校正回歸」新詞，指揮中心指揮官陳時中昨說，主因通報塞車，導致跑出四百例，過去以ＰＣＲ核酸檢測結果出爐為確診日，如今無法確認結果是哪一天出爐，因此改為「研判日」；依過往經驗，採檢後二到三天結果出爐，依此將個案回歸到該有的那一天，「校正回歸不是在做帳，這個帳沒辦法做」。

外界質疑疫情「蓋牌」，陳時中說，「這怎麼會是蓋牌？應該是掀牌」，會出現校正回歸，主要是檢驗量能增加，通報格式太過複雜，導致上傳塞車，引發部分案例卡住，沒有確實上傳。

陳時中表示，各地廣設篩檢站後，採檢醫院每天都會通報採檢數及採檢結果，中央會在每天的午夜十二時上網查看有哪些陽性個案，並於半夜時分編列案號，再公布在系統上；地方政府則隨時上去看，啟動疫調及開立居家隔離單，指揮中心也會整理午夜十二時以前的陽性個案，並於隔天下午的記者會公布。

陳時中表示，從三天前開始，發現通報採檢數及採檢結果的數量不一，恰好又碰上地方有反映「採檢通報太複雜」，指揮中心簡化通報項次，從廿項改為八項之後，通報量突然一口氣「爆量」，這兩天就暴增一萬四千多件通報量，馬上漏夜消化案量，發現其中有四百件的本土確診案例。

陳時中表示，由於不曉得是哪一天檢驗結果出爐，因此將回補個案的確診日，依照過往的經驗是採檢日後二到三天，加上發病日作為參考，才依序回補到相對應的日期。

他強調，校正回歸不是在做帳，這個帳沒辦法做，每個數字都代表一個病人，代表醫療資源該如何使用救治，這些不只是一個數字，而是一個人。目前通報上傳的機制還是太複雜，後續還會再簡化。

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