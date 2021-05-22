直播／漏登成破口？校正回歸百人昨才陸續安置 恐再延續傳播

中央流行疫情指揮中心校正回歸400例確診案例，回補過去6天確診案例，引發譁然。但令人擔憂的是，這400例確診案例昨天深夜才啟動緊急安置作業，雙北的集中檢疫所以及防疫旅館量能有限，截至目前為止都還在協助替確診者找隔離處所。

專家認為，回補個案的情形各國都有，漏登事小，若無法即時匡列隔離，疫情將持續延燒，5月28日成為決定是否升四級的關鍵。

指揮中心今回補400名確診案例，並分析過去篩檢陽性率，指出高峰應該是在15日，後續陽性率下降，顯示疫情趨緩。指揮官陳時中指出，400例確診案例是因為上傳資料塞車所致。

北市聯醫陽明院區胸腔科主治醫師蘇一峰表示，漏登事小但這400例若未及時通報，將會對社區再產生更大威脅，5月28日恐怕變成決定升四級的關鍵。

蘇一峰表示，醫療量能爆炸，快篩陰性者醫院會直接讓病患回去，依照過往的慣例會告訴民眾，採檢後二、三天後沒通知，就表示是陰性，不用再等下去，也因此這400人很可能因為沒有及時等到報告，就自以為是陰性，就會開始與家人或社區接觸，這樣就可能引爆更大的傳播鏈。

他說，中央日前也對外說明，等不到報告八九不離十是陰性，日前很多人致電到醫院，醫院也一律是這樣回覆，相信這400人中有非常多人自認為是陰性，仍與家人保持接觸。

指揮中心發言人莊人祥表示，上傳資料卡住，因此各地都不曉得有這些資料，目前400人中有100多例是快篩陽性，這些都是立即入住防疫旅館或集中檢疫所，其餘等待PCR檢驗的民眾，則是昨天晚間開始陸續通知協助安置，現在各地方都還在積極協助安排處所。

指揮官陳時中表示，前幾天有跟各界說明，若是有疑似案例，要在家等通知，並公布在家等候結果需注意的事項等，現在已經大動員協助安置，由於現在新北資源比較不足，但都盡速協助離開居家環境。

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