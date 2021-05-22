收到通報卻隱瞞大眾？ 陳時中曝「校正回歸」始末

國內今天首度出現400例校正回歸的新冠肺炎本土病例，引發網友熱議。疫情指揮中心指揮官陳時中晚間坦言，他們3天前發現地方通報採檢數據出現異常，一查發現有1萬多件採檢結果卡在地方醫院。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，指揮中心緊急了解才驚覺，原來通報系統太複雜，即便檢驗結果早已出爐，採檢的地方醫院仍來不及通報，經簡化流程後，已消化1萬4000多件通報案，導致今天一口氣新增400例本土個案，強調「絕對不是指揮中心收到通報，卻不和大家說。」

疫情指揮中心今天宣布新增321例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，另外首次因「校正回歸」新增400例本土病例。

指揮中心指揮官陳時中在記者會中解釋，由於近日通報量大增、通報程序又太繁瑣，導致案件「塞車」，因此近日緊急簡化流程並消化1萬4000多件案件，也趕緊將確診的400例本土個案各自回歸到原本應該的確診日期，透過校正確診數、讓曲線回歸正確位置，專家才得以解讀疫情趨勢，判斷下一步該做哪些防疫作為。

然而，外界對通報檢驗流程並不了解，仍不解通報案件為何會塞車。

陳時中晚間接受媒體電話聯訪時，進一步說明通報流程及整起事件來龍去脈。他說，國內每天通報採檢許許多疑似個案，採檢的地方醫院每天可在午夜12時之前，回報當天的通報採檢數及檢驗結果；其中若有陽性個案就會編列案號，於隔天下午的記者會對外宣布。

陳時中說，一般來說，一名疑似個案從採檢到檢驗結果出爐，可能會花上2到3天；但就在3天前，指揮中心發現通報採檢數和檢驗結果的數量差距愈來愈大，至少有1萬多件案件在通報之後，遲遲沒有回報檢驗結果。

他指出，指揮中心緊急向地方了解狀況，才發現原來通報系統太複雜、自動化檢查太嚴格，即便檢驗結果早已出爐，地方政府仍要花大把時間將報告建檔，導致堆積如山的檢驗結果卡在地方醫院端，通報不出來，「絕對不是指揮中心收到通報，卻不和大家說。」

為此，指揮中心近日趕緊簡化通報程序，也漏夜「消化」1萬4000多件通報案件，導致一口氣爆增400例本土病例，這些回補的確診個案主要以採檢日期再加上常規檢驗天數約2、3天作為確診日期。

陳時中表示，目前還有一些案件尚未消化完，未來幾天恐怕還有個案等待校正回歸，未來將持續簡化通報流程，盼儘早讓通報程序回歸正常。

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