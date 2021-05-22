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上海復星願供BNT疫苗 陳時中：都在放話也未見正式訊息

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
上海復星醫藥集團表示，願意將擁有的獨家商業權益疫苗提供給台灣，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，尚未接到正式訊息。 路透
上海復星醫藥集團表示，願意將擁有的獨家商業權益疫苗提供給台灣，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，尚未接到正式訊息。 路透

我國疫情不斷延燒，第三批AZ疫苗抵台，三批累計約72多萬劑，但即使全面接種也難達覆蓋率。上海復星醫藥集團表示，願意將擁有的獨家商業權益疫苗提供給台灣，加強台灣防疫。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在大家都一直在放話，沒有接到任何正式的訊息，藥品輸入也是要經過相對應的程序。

上海復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳表示，復星有意願將疫苗服務於台灣同胞。自去年以來，我們透過多個管道，一直在積極推進向台灣提供這款疫苗。

陳時中表示，對於這方面還有程序上的問題，不過大家一直放話，我們這邊也一直沒有收到正式的訊息，藥品輸入也需要經過審核程序，現在也都沒有見到相關的訊息。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

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