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屏東新增5確診 潘孟安：醫療量能夠不必擔心

中央社 / 屏東縣22日電

屏東縣今天一口氣新增5例確診案例，4男、1女共5人疫調足跡遍及縣內多個鄉鎮市。縣長潘孟安表示，目前負壓隔離病床等醫療量能足夠，民眾不必擔心。

潘孟安強調，屏東縣目前負壓隔離病床23床、佔床率61%；一般隔離病床12床、佔床率0；專責病床81床、佔床率15%；防疫旅館6家289間房，公部門和民間救護車133輛，醫療量能足夠。

同時醫護防疫與疫苗險已投保，縣府將擴及警察、消防、公所清潔隊等第一線防疫人員。至於防疫期間賦稅減免等相關配套措施補強，潘孟安也希望中央進行統籌考量。

另外，縣府兵分多路進行非法民宿稽查、合法民宿宣導。稽查合法旅宿2家、非法旅宿22家，裁罰合法旅宿1家、非法旅宿8家，依傳染病防治法舉發6人未戴口罩。

屏東縣政府公布新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）5例確診者。其中，案3457的57歲婦人、案3458的62歲男子（在高雄市三民區工地工作）兩人是同居男女朋友關係。10日開車至台北旅遊，期間曾至萬華區峨嵋街友人家聚會，並居住在紅菱閣旅店。13日開車南返途經南投，14日起陸續經過九如、里港、潮州等鄉鎮，直到20日確診。

案3456是32歲男性，8日姊姊一家人從新竹回屏東慶祝母親節，12日出現喉嚨痛症狀，19日晚間嚴重咳嗽，20日早上至高雄醫學院急診篩檢確診。

案3616的78歲老翁，是案2706桃園市54歲婦人的父親。19日由屏東衛生局前往住處載往防疫旅館並採檢，21日確診。衛生局匡列自與確診者發病日前3日起接觸者親友8人，都已安排採檢及隔離安置。

案3869是64歲的林姓男子，是昨天公布屏東首例個案、案3037家住潮州鎮男姓的接觸者。17日出現喉嚨乾、疲倦感至診所就醫，21日衛生局通知匡列為居家隔離者，同日通知報告為陽性，因發病前3天足跡都在民宅，因此不公布。

另外，縣府公布的案2963的56歲男子，居住地為高雄市，屬高雄市確診個案。14日從高雄至屏東上班，15日與妻子駕車至屏東縣三地門鄉暸望台餐廳與友人聚餐，19日知道友人確診後，於高雄家中自主健康管理，20日通報個案檢驗為陽性治療中。衛生局匡列確診者親友1人，聚餐6人，同事10人，共17人進行採檢及居家隔離。

新冠肺炎 COVID-19

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