陽性率降≠疫情穩！全國行政區公開三資訊才能找出熱區

中央流行疫情指揮中心今公布全國每日採檢陽性率趨勢圖，指揮官陳時中表示，因為5月15日起陽性率逐步下降，這幾天都維持2.2%2到2.9%，「看起來疫情並無爆發情況。」陽性率真能這樣解讀嗎？專家表示：答案是不行。

哈佛大學流行病學博士、台大醫院急診部臨床副教授李建璋表示，陽性率的分母是檢驗量，分子是確診數，全國採檢量暴增時，確診數就算仍在上升，陽性率仍可能走降，導致假性安全感。應以確診人數、總檢驗數、陽性率長期趨勢，並讓全國各縣市小區域都公開上述三個資訊，才能真正靠打贏這場仗。

李建璋分析，陽性率是「用於偵測群體裡面有多少潛藏個案」最敏感的指標，即便總體下降，有可能內部是某區下降、某區上升，平均起來整體是下降。加上最近採檢量大增，分母一直在擴大，雖然某些區域可能是安全的，但是另外某些區域疫情的升溫，卻可能因為分母擴大而被稀釋掉。

李建璋表示，陽性率要用於代表潛在個案，有兩個非常重要的前提。首先，有症狀、有風險的人都要願意出來，如果還有許多人沒出來採檢，陽性率就不能代表群體中的潛在個案。再者，準確度足夠的採檢必須要跟得上疫病傳播。

台灣的陽性率背後有具備這兩個前提嗎？很可能是沒有。李建璋提醒，由於採檢站還不是很多，所以現在都是呼籲有症狀、有接觸史的人先出來採檢，但是別忘了，英國株傳染力非常高，根據國際資料顯示，有高達四成無症狀感染者也會傳播疾病，如果只檢驗有症狀者，無症狀者還是會繼續在社區中傳播病毒，根據篩檢結果判定疫情也會失準。

指揮中心要求各縣市政府去找出「確診者足跡密集」的「熱區」來設置採檢站，並不恰當。李建璋表示，因為足跡導致社會出現獵巫氛圍，足跡也越來越不可信，加上疫情已擴散如此之快，繼續用「追人」的方式有點太慢了。李建璋建議，應該要將篩檢站找到的確診者，回歸到他的居住生活圈去呈現陽性率，陽性率高的列為熱區，並以此去分配篩檢資源。

北市府與指揮中心常說萬華採檢站陽性率多少、新北採檢站陽性率多少，但現在採檢站非常少，陽性個案可能都不住在當地，是從四面八方，分頭去找採檢站採檢。李建璋表示，正因為如此，去說某採檢站陽性率多少，其實並不能代表這個地區的潛藏個案，應該要把篩檢陽性的人歸回他原本的居住地、原本的地理生活圈，重新去看各區的陽性率、持續紀錄各區陽性率走勢，才會比較接近真實的疫情。

李建璋提醒，確診量、檢驗量、陽性率及其趨勢，要放回分區之中呈現，才能得到可以啟發正確行動的資訊。建議政府把陽性率回歸到每一個最小行政區，標示出來、變成公開資訊，有了這個地圖，民眾才能聰明的防守，高陽性率地區民眾，自然會更嚴格的謹守社交隔離，低陽性率地區則可以恢復一些活動。

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