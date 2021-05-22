務農工作車曾載確診者！彰縣公布車牌 急尋其他搭過乘客
彰化縣今天新增4名新冠肺炎確診案例，彰縣指出，其中有3例和葡萄家族群聚案有關，縣府表示，一輛轎車「2762-RM」載過確診者及其他人，呼籲曾搭過民眾若出現症狀儘速採檢。
彰化縣疫情災害應變中心今天下午開記者會，說明彰化縣疫情，出席的有彰化縣長王惠美、彰化縣衛生局長葉彥伯等人；王惠美說明，為了杜絕防疫破口，彰化縣內的餐飲場所，從明天開始到5月28日，全面禁止內用，也不提供試吃，公共飲食區也不得用餐。
葉彥伯表示，今天新增的4名確診案例中，3人和葡萄家族群聚案有關係，另一名則是從北部回到彰化的學生，而彰化縣從13日至今的確診案例已有73人，和葡萄中盤商相關的就有61人。
葉彥伯指出，昨天公布的確診者足跡中，包含一輛車牌號碼為「2762-RM」的轎車，他解釋，先前有一名歌唱班確診者為務農工作者，搭上同事的務農工作車去工作，由於轎車載的是不特定對象，他們雖掌握了部分搭乘者的身分，但還是希望透過公布足跡表掌握所有搭車者。
彰化縣衛生局表示，5月12日到14日 ，曾搭乘過「2762-RM」轎車的民眾，如果出現症狀，應立即前往醫院接受採檢，以防疫情擴大。
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