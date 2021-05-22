追朝陽科大K歌團感染源 隔壁中國醫大夜唱團12人急篩

中央疫情指揮中心今公布，台中新增11例確診。台中市政府表示，累計朝陽科大學生到東協廣場美樂地KTV夜唱相關傳播鏈高達人11人；朝陽夜唱感染來源不明，當天消費252人，除朝陽科大包廂外，市府也急篩隔壁包廂中國醫大12人，其中一人確診。環境採檢128件全數陰性。

台中市府疫調發現，5月13日晚間11時至隔天清晨7時，共有20名朝陽科大學生在台中市東協廣場美樂地KTV同包廂未戴口罩夜唱，從19日起陸續有8名學生確診，包括南投、新竹各一例；同時段在隔壁包廂唱歌的一名中國醫學大學男大生，還有確診室友母昨天確診。今天再增一同包廂男學生，以及診者室友，累計有11例有關。

台中市衛生局說明，朝陽學生夜唱目前感染來源不明，東協廣場美樂地KTV當天消費252人，其中一個包廂為朝陽科大20人，有8人確診，隔壁包廂為中國醫大有12人，其中一人確診，其他檢驗結果陸續還會更新資料，明天繼續公布，員工38人，當天上班12人列居家隔離，其他26人自主健康管理；同包廂接觸者陸續採檢、公布，同包廂同時段周邊消費者，以及同包廂下一批顧客已掌握，列自我健康管理並安排採檢。

衛生局說，防疫醫師到東協廣場美樂地KTV環境採檢128件，包括包廂門把、麥克風，以及員工休自室門把等，檢驗結果都為陰性。

台中市政府說，朝陽大學設快篩站快篩人29例陽性，經PCR核酸檢驗，全數為陰性；社區快篩站核酸檢測，1人呈陽性，明天公布。

台中市政府呼籲，朝陽科大未留校1.4萬多名師生建議就近前往社區快篩站，並表明朝陽教職員生身分接受篩檢。市府已掌握5月13日晚間11時至5月14日上午7時曾於東協廣場美樂地KTV唱歌的民眾及該店員工，也呼籲同一時段曾至此KTV店夜唱的民眾，主動至快篩站檢測。

台中市11處社區快篩站，分別設置在衛福部豐原醫院、台中慈濟醫院、童綜合醫院、光田綜合醫院、國軍台中總醫院、亞洲大學附屬醫院、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、中港澄清醫院等11家醫院，請攜帶身分證及健保卡（無身分證者，可攜帶戶口名簿或戶籍謄本），全程佩戴醫療用口罩，勿搭乘大眾交通工具。

衛生局呼籲，篩檢目的是為快速找出社區中感染者，以有接觸史、活動史且有症狀者為優先，無前述情況者就沒有篩檢的必要，否則反而易接觸到其他感染者，暴露在染疫風險當中。 台中市環保局今天在台中市東協廣場消毒。圖／台中市環保局提供

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