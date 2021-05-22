美國疫苗先給拉美？陳時中：相信會考慮台灣處境

新冠肺炎疫情升溫，掀起疫苗搶打潮，針對媒體報導指美國擬將疫苗優先給拉美國家，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已積極讓美國了解台灣狀況，相信美國會考慮台灣處境。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，國內今天新增321例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，另外校正回補400例上週各日確診的本土個案。

連日本土個案破百，許多人積極希望接種疫苗，指揮中心發言人莊人祥今天指出，目前疫苗已經接種29萬9844劑，目前仍有3萬5000多劑。

莊人祥也提到，新購入的41萬劑新冠肺炎疫苗將在26日後配給，屆時就能銜接上。

陳時中則表示，目前公費疫苗接種最多的是第三類接種對象，數據3500人，實際打了3800人，第一類接種對象則是打第二多，而軍警數量沒有特別多。

對於路透社報導，美國計劃將疫苗優先給中南美洲國家，陳時中也說，每個國家都自己政策，但都積極讓美國了解台灣目前情況、讓美國了解台灣有簽訂相關MOU等合作，自己昨天早上跟美國衛生部長談話時也有表達這類訊息，相信美國會考慮台灣的處境。

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