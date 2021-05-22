美國疫苗先給拉美？陳時中：相信會考慮台灣處境
新冠肺炎疫情升溫，掀起疫苗搶打潮，針對媒體報導指美國擬將疫苗優先給拉美國家，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已積極讓美國了解台灣狀況，相信美國會考慮台灣處境。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，國內今天新增321例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，另外校正回補400例上週各日確診的本土個案。
連日本土個案破百，許多人積極希望接種疫苗，指揮中心發言人莊人祥今天指出，目前疫苗已經接種29萬9844劑，目前仍有3萬5000多劑。
莊人祥也提到，新購入的41萬劑新冠肺炎疫苗將在26日後配給，屆時就能銜接上。
陳時中則表示，目前公費疫苗接種最多的是第三類接種對象，數據3500人，實際打了3800人，第一類接種對象則是打第二多，而軍警數量沒有特別多。
對於路透社報導，美國計劃將疫苗優先給中南美洲國家，陳時中也說，每個國家都自己政策，但都積極讓美國了解台灣目前情況、讓美國了解台灣有簽訂相關MOU等合作，自己昨天早上跟美國衛生部長談話時也有表達這類訊息，相信美國會考慮台灣的處境。
▪【專題】台灣疫情數據圖表╱今增312例本土 新北市144例最多
▪【今日疫情懶人卡】日航松機地勤染疫 研華1員工確診另2人有症狀
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
▪【整理包／疫情波及13間醫療機構 門急診異動一次看
▪【懶人卡】防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言