松山機場計程車63歲司機確診 苗縣府公布足跡

中央流行疫情指揮中心公布國內新增321例本土病例，其中案3435為獨居在苗栗縣後龍鎮的松山機場排班計程車司機，有萬華地區活動史，縣府疫調後今天公布個案足跡。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增323例確診病例，其中321例本土、2例境外移入；另新增2人死亡。

苗栗縣長徐耀昌表示，今天新增的案3435確診者為獨居在苗栗縣後龍鎮的63歲男子，工作是松山機場排班計程車司機，有萬華案活動史，5月16日身體不適，自行前往台北某醫院排隊快篩，但未排到採檢，20日在後龍快篩站篩檢陽性，立即送醫採檢PCR陽性確診。

徐耀昌公布案3435足跡，5月13至15日中午12時30分至下午1時30分都在苗栗縣後龍萊爾富苗華店購物、喜洋洋五金行購物、台灣小吃買便當；16日下午2時至4時到台北市某醫院篩檢站排隊篩檢，但沒有排到；晚間5時14至23分於苗栗後龍港味強記燒臘店買便當，晚間6時到後龍7-11鑫龍門市購物；17至20日中午12時30分至下午1時30分到苗栗縣後龍萊爾富苗華店購物、喜洋洋五金行購物、台灣小吃買便當。

徐耀昌表示，縣府在第一時間指示苗栗縣政府衛生局啟動疫調、採檢及清消等防疫工作，個案由衛生局安排送醫收治到苗栗縣某醫院的負壓病房治療，相關接觸者及足跡陸續調查中，足跡場所已進行戶外清消。

徐耀昌提醒，曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應配戴醫療用口罩，儘速至就近社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾交通工具，再次提醒鄉親出門戴好口罩，做好自我管理。

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