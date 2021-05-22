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校正回歸17日本土案例飆407例 陳時中：沒有升四級狀況

聯合報 / 記者陳雨鑫謝承恩蕭羽耘邱宜君／台北即時報導
陳時中表示，有人跟我們要求升級，但是目前是沒有要升級四級。記者陳雨鑫／攝影
陳時中表示，有人跟我們要求升級，但是目前是沒有要升級四級。記者陳雨鑫／攝影

中央流行疫情指揮中心今天一口氣校正回歸400名確診患者，回填到先前的採檢確診日，不過若是照過往的宣布情況，等於今天新增321例本土，還要加上400例確診案例，等於今天增加721例，只是把其中400例確診回填到過去的日期，目前回填後，5月17日的本土案例最多達單日406例，整體累計7天案例為2365人，被問及是否有升第四級的可能？指揮官陳時中表示，有人跟我們要求升級，但是目前是沒有要升級四級。

根據回歸的狀況，目前回歸後，本土案例調整為5月16日從206名本土案例改為245人、5月17日公布333人確診，改為406人確診、5月18日240人改為325人、5月19日公布267人、改為359人、5月20日公布286人、改為360人、5月21日公布312人，改為349人，加上今天的321名本土案例，7天累計2365人。

陳時中表示，目前台灣的鑑驗量能夠，不過現在數據案例相對多，也是有人來跟我們要求升級，不過現在是沒有要升級，希望大家定下心來，後續怎樣積極備戰，如何在第三級警戒控制住疫情，是我們的重點。

陳時中說，個案確診數的這些數字不是給大家看看高高低低，是有它代表的曲線意義，如果把行政案例歸類進來會造成很大的誤解，會對於疫情判斷很不利，回歸之後每日採檢陽性率也不只是為了跟大家報告而是疫情研判趨勢，對於整體研判的強度有很大的影響，整體疾病的發展情況才能看得清楚。

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