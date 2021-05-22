【台灣疫情變化圖表】8天確診飆破2000例！看最新關鍵數字、日期
新冠肺炎(COVID-19)台灣疫情本土病例在近日快速增加逾千例，聯合新聞網持續追蹤最新疫情數據，指揮中心今天一口氣校正回歸400名確診患者，回填到先前的採檢確診日，不過若是照過往的宣布情況，等於今天新增321例本土，還要加上400例確診案例，一口氣補入大筆病例數，連續8天確診數破百，目前累積本土已經到2,701例，聯合新聞網持續追蹤最新疫情數據，用圖表帶大家來看，台灣疫情最新變化。
●台灣最新本土累積數字：2,701例（從15日起已經連續8天破百例）。
●累積死亡個案：17人。
●5月15日-5月22日確診本土數字：2,537例。
疫情數字變化
從5月11日開始爆發「宜蘭遊藝場、五股獅子會群聚」外，5月12日又有「萬華茶室群聚」，5月15日開始單日大規模確診，5月19日也有彰化水果盤商案例，到目前為止，已經連續8天本土確診案例破百，至今發生12天來，累積本土的確診已經達到2,701例，也於5月18日本土案例正式超過境外移入。
關鍵日期
5月15日：單日增180例本土，累積例本土，雙北升級「第三級警戒」。
因應社區傳播有擴大趨勢，指揮中心15日宣布即日起至5月28日提升雙北疫情警戒至第三級，包含外出時全程佩戴口罩、停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會，關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所等。
5月18日：本土確診數字超過境外移入。
5月19日：累積例本土，足跡遍佈全台，全國一律升級「第三級警戒」。
各縣市確診數：
統計從2021至22日，目前累積確診最高的前五縣市分別為，新北市1286例、台北市1008例、桃園市128例、彰化縣73例、基隆市41例。目前全台整體狀況，雙北為重災區，其次桃園、彰化、基隆、宜蘭。
尚未失守縣市：截至22日，還沒出現確診的縣市分別為嘉義縣、嘉義市、連江縣、台東縣、金門縣、澎湖縣。
是否會進入第四級警戒？
指揮中心指揮官陳時中22日表示，目前台灣的鑑驗量能夠，不過現在數據案例相對多，也是有人來跟我們要求升級，不過現在是沒有要升級，希望大家定下心來，後續怎樣積極備戰，如何在第三級警戒控制住疫情，是我們的重點。
根據疫情警戒標準，第四級為「本土病例數快數增加(14天內平均每日確診100例以上」且「一半以上找不到傳染鏈」，假設真的升級第四級警戒，屆時民眾非必要不得外出，外出需全程配戴口罩並保持社交距離，停止所有聚會活動，除了維生、秩序維持，必要性醫療及公務之外，全面停班停課。
針對發生嚴重疫情的鄉鎮市區或是縣市層級，實施區域封鎖，設立明確的封鎖線，管制人員出入，民眾留在家中不外出。
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