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北市環南市場攤商家人確診 早上局部消毒

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
環南市場有攤販的家人確診，今天起自主健康管理14天，攤位也不會營業。圖／聯合報系資料照
環南市場有攤販的家人確診，今天起自主健康管理14天，攤位也不會營業。圖／聯合報系資料照

國內本土確診個案數屢創新高，北市環南市場有攤商家人昨日收到確診通知，攤商立刻通知市場，並從今日開始自主健康管理14天，攤位也不會營業。

據悉，該攤商家人在外上班，在昨天收到確診通知，攤商第一時間回報給環南市場自治會，並開始進行自主健康管理14天，期間攤位不會營業。

對此，會長林勝東表示，在得知消息後，早上有通知清潔人員進行局部消毒，等下午2點大家都收攤後，還會進行全區大消毒。林勝東說，由於是家人確診，今天市場都正常營業，後續也會營業下去。

林勝東說，疫情爆發後，環南市場就有加強防疫措施，包括入內要實聯/名制登記，測量體溫、噴灑酒精消毒，確認沒問題後就會在身上貼標籤，每天早上和休息後都會消毒。

新冠肺炎 COVID-19

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