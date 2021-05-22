5月22日疫情懶人卡／萬華消防分隊多名快篩陽性 朝陽科大17個案偽陽性
疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月21日疫情懶人卡）
▌中華郵政再增1確診 萬華漢中街郵局窗口、會和民眾接觸
中華郵政確診風暴愈滾愈大，今天再新增一名確診員工，累計三確診、三快篩陽性。中華郵政公司說，新增確診的員工是西門町紅樓旁的漢中街郵局，就在萬華區，該員是郵務窗口人員，會和民眾接觸，該郵局及鄰近郵局都已消毒。...more
▌朝陽K歌團傳播鏈擴大！醫護挑燈夜篩師生守住第一線
根據中央疫情指揮中心公布確診名單，台中市昨天新增5例確診，累計朝陽科大學生到東協廣場美樂地KTV夜唱同包廂7名學生確診，波及室友之母、隔壁包廂中國醫大男大生，傳播鏈高達9人；台中市府昨天下午3時，緊急呼籲1.4萬多名朝陽科大未留校師生、當天同時段同地點K歌民眾就近到快篩站採檢。...more
▌北市萬華相關消防分隊多名成員快篩陽性 已緊急隔離
台北市消防局萬華地區附近的消防分隊數名成員，進行新冠肺炎快篩，被驗出是陽性反應，據了解目前這些消防弟兄已先被隔離，並等待核酸檢測（PCR）檢驗結果，預計今天就有最新消息，同時將會由台北市政府的疫情指揮中心對外說明。...more
▌採水果工作確診 衛生局首度公布工作車牌找接觸者
中央疫情指揮中心今天宣布彰化新增5例新冠肺炎確診個案，彰化共累計69例，新增個案主要為葡萄家族傳染鏈延伸出來，彰化衛生局晚間再提供最新足跡，其中有農務用工作車，因此首度公布車牌，提醒曾在溪湖鎮湳底里搭乘2762-RM Toyota7人座，wish銀色車的乘客，要注意身體是否出現狀況。...more
▌如洗三溫暖！朝陽19快篩陽性PCR檢測剛出爐：17例陰性
朝陽科大學生到東協廣場美樂地KTV同包廂夜唱8小時，累計7人染疫，市府赴朝陽大學設快篩站，統計到今天中午快篩了793例，其中19名陽性。消息傳回朝陽科大嚇壞了師生。市府在晚間近7時30分公布，這19名陽性個案進一步接PCR檢驗，已確認17人為陰性，2名尚待檢測結果出爐。...more
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▪【今日疫情懶人卡】朝陽科大17個案為偽陽性 彰化公布染疫者車牌
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
▪【整理包／疫情波及12間醫療機構 門急診異動一次看
▪【懶人卡】防疫升至三級 生活有哪些改變？
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