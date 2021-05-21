雲林案2713的弟弟確診 因故無法完整交代足跡
雲林縣府昨天公布新冠肺炎本土案例確診案2713，今天公告案2713的弟弟案3147也確診，由於案3147精神狀態不佳無法完整陳述足跡，縣府已匡列4名自主健康管理者，林內鄉公所完成清消。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，指揮中心指揮官陳時中今天表示，再增312例本土病例，其中雲林1例案3147；雲林縣長張麗善稍早開記者會公布案3147的足跡，截至今天雲林縣已有3名確診個案。
張麗善表示，56歲案3147為案2713的弟弟，案3147目前確認足跡有13日和18日早上曾與母親一同在林內鄉擺攤賣菜，14日至17日因精神不佳無法陳述足跡，疫調人員還在努力中。
張麗善提到，19日案2713確診後，即將案3147匡列居家隔離並採檢，20日下午3時檢驗結果確診，ct值為28.12，由縣府衛生局人員協助安排送醫治療，並匡列自主健康管理4名，為求慎重起見安排採檢。
雲林縣衛生局呼籲，足跡與個案重疊或與個案接觸的民眾於6月3日前若出現 發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應撥打1999專線，縣府會儘速安排至指定社區採 檢院所就醫，請勿搭乘大眾運輸自行就醫。
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