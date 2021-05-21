68歲獨居男連26天搭火車去萬華茶室 基隆市匡列4人

基隆市今天新增9確診，其中案2747為中年男性，從4月17日至5月12日連續26天每天都搭乘台鐵區間車從八堵到萬華車站，步行至萬華得意春茶室消費，晚間再搭區間車從萬華回八堵。衛生局今天下午表示，這名確診者生活非常單純，為68歲獨居老人，已匡列4人。

衛生局長吳澤誠今天下午在防疫記者會時表示，案2747是男性，年齡68歲，從他去的數字來看，生活非常單純，他是獨居老人家，周圍接觸非常單純，匡列4人。因為風險沒有那麼大，所以沒有特別公布上下車站的時間。

市府公布案2747足跡，在4月17日至5月12日每天下午搭乘台鐵區間車從八堵到萬華車站，步行至萬華得意春茶室。連續26天，在晚間10時到11時，再搭區間車從萬華回八堵。

5月10日上午10時到長庚醫院領藥，13至18日中午11時到暖暖街金華城複合式餐飲，17日9時到暖暖街婁診所就醫。

市長林右昌說，這名男子有萬華茶室接觸史，行程非常的固定， 每天下午出發，晚上再回來，連續多天都是同樣規律行程，幾乎每天都去萬華得意春茶室消費。 就愛這味！68歲獨居男連26天搭火車去萬華得意春茶室，匡列4人。圖／基隆市政府提供

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