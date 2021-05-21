68歲獨居男連26天搭火車去萬華茶室 基隆市匡列4人
基隆市今天新增9確診，其中案2747為中年男性，從4月17日至5月12日連續26天每天都搭乘台鐵區間車從八堵到萬華車站，步行至萬華得意春茶室消費，晚間再搭區間車從萬華回八堵。衛生局今天下午表示，這名確診者生活非常單純，為68歲獨居老人，已匡列4人。
衛生局長吳澤誠今天下午在防疫記者會時表示，案2747是男性，年齡68歲，從他去的數字來看，生活非常單純，他是獨居老人家，周圍接觸非常單純，匡列4人。因為風險沒有那麼大，所以沒有特別公布上下車站的時間。
市府公布案2747足跡，在4月17日至5月12日每天下午搭乘台鐵區間車從八堵到萬華車站，步行至萬華得意春茶室。連續26天，在晚間10時到11時，再搭區間車從萬華回八堵。
5月10日上午10時到長庚醫院領藥，13至18日中午11時到暖暖街金華城複合式餐飲，17日9時到暖暖街婁診所就醫。
市長林右昌說，這名男子有萬華茶室接觸史，行程非常的固定， 每天下午出發，晚上再回來，連續多天都是同樣規律行程，幾乎每天都去萬華得意春茶室消費。
▪【專題】台灣疫情數據圖表╱今增312例本土 新北市144例最多
▪【今日疫情懶人卡】朝陽科大17個案為偽陽性 彰化公布染疫者車牌
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
▪【整理包／疫情波及12間醫療機構 門急診異動一次看
▪【懶人卡】防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言