男雙北工作返嘉縣6天死亡 採檢送驗結果出爐

嘉義縣6旬蘇姓男子昨天陳屍住家，因4月底至5月中旬都在台北、新北工作，為疫情高風險區，嘉義地檢署啟動防疫措施相驗，並採集檢體送驗，結果今天出爐為陰性，虛驚一場。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，嘉義縣一名6旬蘇姓男子昨天被家屬發現倒臥在住家的走廊，救護人員到場，發現蘇男身體僵硬，研判已死亡多時，警方昨天報請檢方相驗。

蔡英俊指出，據家人陳述，死者4月底至5月14日都在台北市及新北市工作，於15日才返回嘉義縣六腳鄉的住家，不料，於昨天上午被親戚發現陳屍在住家走廊。

蔡英俊說，近來新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，尤其是台北市、新北市屬於疫情高風險區，嘉義地檢署立即啟動防疫措施，檢察官、法醫及員警等人昨天均穿著防護衣進行相驗，並採集死者檢體送驗，以及通報嘉義縣衛生局。

蔡英俊表示，死者的採檢報告今天下午出爐，所幸結果為陰性，大家都鬆了一口氣。檢警相驗後，因現場無打鬥痕跡，死者身體無外傷，有氣喘、胃潰瘍等病史，研判死因為心因性休克，家屬無異議。

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