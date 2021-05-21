專責病房限收新冠肺炎患者 其餘24日起健保不付

因應新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，目前緊急醫療應變措施已啟動，各醫院務必清空專責病房，若收治非新冠肺炎確診者，24日起健保不再給付。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，國內醫療量能承受極大負荷，中央流行疫情指揮中心緊急啟動緊急醫療應變措施，提高醫療照護量能。

陳時中下午在疫情記者會中宣布，目前全台緊急醫療應變已啟動，各醫院務必清空專責病房，若收治非新冠肺炎確診者，24日健保不再給付。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，國內自2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情後即建立傳染病防治醫療網，22縣市都有各自的應變醫院，其中有6家為指定的網區應變醫院。

羅一鈞說，目前台北市聯合醫院和平院區、新北市聯醫三重院區等2家醫院已全面清出病床，收治輕症或較嚴重的病人，北市聯醫和平院區已初步完成清空，約增加100多張病床可收治患者；新北市聯醫三重院區應該還在做最後清空階段，等完全清空再提供病床數。

商品推薦