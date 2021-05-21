台北第一果菜市場2人確診 北農改交易方式分區分流

台北農產運銷公司第一果菜市場有1員工、1工程廠商員工確診新冠肺炎。北農表示，即日起兩個批發市場將分區分時段分散人流，擴大交易空間及人與人間的安全距離，避免近距離接觸，同時會加派人手在場內噴灑消毒液。

市場處表示，該名北農員工因為曾暴露在高危險環境中，因此醫院做PCR篩檢，結果為陽性，確診新冠肺炎，該員工向北農回報後已隔離治療，而與確診員工接觸的其他同仁，北農都已經通知主動員工隔離並進行篩檢；至於第一果菜市場，也會依照衛生局指示，加強環境消毒。

北農主秘路全利指出，第一果菜市場有同仁上週因身體不適，且有萬華活動史，自行前往篩檢結果為陽性，該員工自上週身體不適後即居家隔離未上班，其接觸過的同仁亦前往做篩檢，必須等到篩檢結果沒有問題才可上班。而近日曾接觸中繼市場工程確診勞工的人員，均須就近篩檢站進行快篩並主動居家隔離。

路全利表示，因疫情關係，消費需求減少，進場交易的承銷人已較平日減少三成，北農主動將2個批發市場的拍賣區域拉大，每個拍賣機台距離再加大，擴大人與人的安全距離，同時要求每日交易後各機台徹底消毒，強化環境清潔。拍賣員也加強輔導承銷人採用預約制交易，直接從產地到消費端，減少批發市場蔬果到貨量，進而減少進場人數，改變交易方式。

由於批發市場拍賣工作攸關大台北地區民生物資需求至鉅，北農透露，得知市場有確診個案後並沒有暫停營業，而自從防疫升級後，環境消毒從一週一次，已經改為每天例行工作，天天都有消毒。根據北農官網資料，今日蔬菜交易量為1040公噸，比昨日少100公噸；水果交易量為527公噸，也比昨天少10公噸左右，也顯示今日並無停業。

北農表示，除了第一、第二市場每日消毒，現在各出入口管制人員均嚴格執行防疫管制措施，包括全程戴口罩、量體溫、實聯制、噴酒精消毒，符合防疫規範者貼上貼紙後始准進場，場內嚴禁飲食及不得任意摘下口罩 ，不聽勸導者立即開單告發，再不配合即圍封零批場攤位。

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