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台灣首度本土破百日民衝搶物資...結果確診者都在賣場
新北衛生局昨公布確診者足跡，其中5月15日多名確診者前往新莊、板橋、永和的全聯。主播廖婕妤指出，15日是本土確診數首度破百的日子，大家恐慌性採買，都知道群聚別往人多地方，為何人擠人採買物資就不怕？
根據中央流行疫情指揮中心宣布，5月15日本土確診案例為180例，是台灣首度出現破百例本土案例，當天各賣場都出現搶買人潮，賣場內擠得滿滿都是人，就連結帳區都是排隊人龍。
新北衛生局昨公布熱點足跡，15日集中在全聯板橋中山門市、新莊中榮門市、永和福和門市、永和警光門市，另還有中和枋寮市場、永和福和公園。不難看出確診者當天都前往賣場、市場搶購物資。
廖婕妤在臉書提到，前一天（14日）確診本土案例29例，突然暴增到180例，大家恐慌性的卯起來採買，電視新聞開始出現排隊搶購、排隊結帳的畫面，結果同一天，板橋、新莊、永和的全聯有確診者去採買。
廖婕妤指出，相關足跡昨天才被公布，如果當天很不幸的當時也在這，請開始自主健康監測。
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