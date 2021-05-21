5月21日疫情懶人卡／院內確診醫院再增1家累計8家、朝陽學生K歌快篩19陽性
疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月20日疫情懶人卡）
▌院內確診醫院再增1家累計8家 三重聯醫1護理師中鏢
我國連續7天本土案例數破百，多家醫院人員相繼確診，中央流行疫情指揮中心今表示，新北市立聯合醫院三重院區有一名護理人員確診，並非是院內感染，該案是照顧過病人被匡列隔離，後來確診。今傳出部立台北醫院有護理師確診，指揮中心指出，相關採檢都是陰性。...more
▌朝陽學生K歌「好毒」隔壁包廂也中鏢！快篩出19人陽性
新冠肺炎本土個案疫情爆不停，台中市長盧秀燕說，今天台中新增5例例本土確診個案，其中2例一男一女是曾與19日確診的朝陽科大女學生案2514同包廂不戴口罩夜唱KTV的同校學生，第三例為他校男大生在隔壁包廂歡唱也染疫，另有一例為確診學生室友的媽媽為46歲潭子業務員，足跡到家樂福、寶雅等大賣場售貨，第五例為60歲工程公司老闆，曾到萬華龍山寺。另有一新竹公告的朝陽科大男生因足跡在台中，由台中市公布足跡。...more
▌朝陽科大夜唱團引爆疫情！室友染疫母跑遍台中足跡曝光
中央流行疫情指揮中心公布，台中今新增5例確診。台中市長盧秀燕說明，案2920朝陽科大女學生、案2960朝陽科大男學生都是本月13日晚11時到東協廣場美樂地KTV同包廂嗨唱，案2958中國醫學大學男大生則是在隔壁包廂歡唱也染疫，案3035朝陽夜唱學生室友母，這4案為首立確診案2514東協廣場美樂地KTV夜唱團接觸者。案2959為60歲工程公司老闆因公赴萬華區而染疫，5人都在醫院住院隔離治療中。另有一新竹案2833為朝陽科大男生因足跡在台中，由台中市公布足跡。...more
▌新冠肺炎死亡再增一例 新北78歲翁今送醫不治
國內新冠肺炎死亡再增一例，新北市永和區一名男子今天因身體不適，家屬通報救護單位送醫，經搶救宣告不治，經醫院篩檢採驗檢體，確定男子為死後才確認染疫。新北衛生單位獲報已將同住妻子匡列為接觸者列入追蹤。...more
▌68歲獨居男連26天搭火車去萬華茶室 基隆市匡列4人
基隆市今天新增9確診，其中案2747為中年男性，從4月17日至5月12日連續26天每天都搭乘台鐵區間車從八堵到萬華車站，步行至萬華得意春茶室消費，晚間再搭區間車從萬華回八堵。衛生局今天下午表示，這名確診者生活非常單純，為68歲獨居老人，已匡列4人。...more
▌新北市議會副議長助理確診 陳鴻源服務處今起暫停開放
新北市議會淪陷？今天又有議員服務處助理確診，新北市議員、副議長陳鴻源稍早在臉書貼文指出，服務處一名助理稍早經衛生局通報確診，服務處遵照新北市防疫規範進行後續工作。陳鴻源提醒，疫情嚴峻，服務處暫停開放期間，民眾陳情與其服務請多加利用臉書、官網、LINE@來進行聯繫。...more
▌基隆國立台灣海洋大學大三女學生確診 35師生匡列
基隆市長林右昌今天說明新增確診案例，其中有一名國立台灣海洋大學大三女學生確診，已有35名師生被匡列。...more
▌立院第一例！羅致政國會助理確診
民進黨立委羅致政今在臉書表示，國會辦公室某居住於萬華同仁，因居住於高風險熱區，上周日進行採檢，昨晚19時30分接獲通知確診。該同仁本周17日起就未到立法院上班，目前也沒有發燒或其他身體異狀，正等待被安排至集中檢疫所。...more
▌中華郵政又2人快篩陽性 其中1人是窗口人員曾赴萬華
我國疫情不斷升溫，中華郵政疑似確診的人數也增加。截至目前中華郵政公司已有兩名員工確診、一名陽性，今傳出又多兩名快篩陽性。對此，中華郵政公司證實，一名是金南郵局窗口人員，曾赴萬華，另一名則是台北郵局信義投遞股，但該員屬於外包人員。兩人都在等待核酸檢驗結果。...more
▪【專題】台灣疫情數據圖表╱今增312例本土 新北市144例最多
▪【今日疫情懶人卡】朝陽科大17個案為偽陽性 彰化公布染疫者車牌
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
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