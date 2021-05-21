【圖表】中和病例最多嗎？新北疫情累計756例 看各區詳細確診數
指揮中心20日公布的台灣疫情數字，新北市確診數161例再創新高，遠超過台北的87例。新北市統計數字，20日公布最新確診數為161例，從4月26日至5月20日止，總計756人。對於數字與指揮中心公布的157例有所差異，新北市長侯友宜也解釋是因為系統撈取統計數字的時間點不同，加上個案管理會轉移到其他縣市，因此數字會滾動式調整。
「台灣疫情快報 即時數據圖表」專題整理新北市區域確診數來看，雖然中和連續多日都是確診數最高，但從4月26日至今總計，板橋還是確診數最高區域，中和居二，都遠遠多於三四名的新店、三重。新北29區中有22區都已有本土病例，目前僅有石門、三芝、瑞芳、平溪、雙溪、坪林、烏來等七區掛零。
新北市5月20日公布各區域新增數，分別為中和41人、板橋35人、新店21人、新莊14人、土城8人、三重7人、汐止6人、永和6人、樹林5人、三峽5人、蘆洲3人、五股3人、金山2人，泰山、鶯歌、淡水、八里、林口各1人。
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