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汐止國泰醫院急診醫師確診 看診139名病人匡列採檢
新北市汐止國泰醫院1名急診醫師前晚新冠肺炎確診，院方清查這名醫師從14日到昨天共診治139名病人，已列冊提供衛生局。院方並匡列相關人員採檢，到昨晚8點半為止，已有員工65人，病人67人結果出爐，132人均為陰性。
汐止國泰醫院今早表示，染疫急診醫師疑是接觸在他院確診的個案感染，昨天出現乾咳、微發燒等不適症狀後，PCR採檢結果昨晚顯示陽性。院方隨即應變，急診室昨晚9點起暫停服務，病人只出不進。
院方表示，這名醫師院內活動範圍都在急診區，已匡列急診醫護同仁、14日以後曾進入急診室人員及由該醫師診治過的病人採檢，並進行院內大規模環境清潔消毒。
院方統計，14日到昨天這名醫師共診治過139名病人，已列冊送交衛生局。採檢作業持續進行，到今晚8點半已有65名員工，67名病人結果出爐，132人皆陰性。
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