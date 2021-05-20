司法院：法院若有人確診 留守不限一半以上

司法院今天指出，司法院或所屬機關人員若有確診者，在維持公務基本運作下，辦公人力不受1/2限制。北院有法官助理確診，今天宣布，法官或行政人員須居家辦公者，原則都會准許。

台北地方法院一名法官助理昨天確診新冠肺炎（COVID-19）。北院表示，該助理的業務是處理審判文書事務，並無與洽公民眾接觸，他在13日身體不適，14日即請假沒有到院上班，同辦公室的其他法官助理於16日配合進行消毒及分流辦公，並無人員在此辦公室辦公。

北院指出，該名助理僅在11日短暫交付完成的文書給配置法官，2人均全程配戴口罩。配置法官12日最後一次開庭時配戴口罩，且本週居家辦公，除了17日短暫到辦公室外，其餘時間均未到院辦公或開庭，沒有接觸北院其餘同仁，目前已請該股法官及書記官自主健康管理。

另外，其餘與該法官助理屬第二層及第三層接觸的法院人員，原本自18日起已居家辦公者，即日起繼續居家辦公並自主健康管理7天。本週原規劃到院辦公的法院人員，北院昨晚已通知居家辦公，並自主健康管理7天。

司法院昨天為因應全國疫情警戒標準均提升至第三級，宣布擴大居家辦公措施實施範圍及於全國所屬機關，但仍應維持至少1/2以上之辦公人力，以維持公務正常運作。

司法院今天另外宣布，司法院或所屬機關任職人員有如果有確診情形，為免疫情擴大，授權機關首長在維持公務基本運作的前提下，斟酌確診者的工作性質、接觸者數量、確診前足跡等因素，可不受1/2以上辦公人力的限制，須因應個案具體情形，做適當處置。

北院原本規劃本週、下週各1/2人員居家辦公。北院下午決定，除了原本分流上班措施外，如果原本應到院的法官跟行政同仁有居家辦公必要者，原則都會准許，北院會留守必要人力，依據司法院的指引，處理緊急必要事件。

北院呼籲民眾，如果不是急迫的業務，可暫緩到法院辦理，但如為急迫必要案件，北院仍如常受理，不受影響，敬請民眾不必擔心權益受損。

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