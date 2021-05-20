快訊

本土病例今再倍增？新北市衛生局證實：確實會增加

中市文心路、中清路口5樓透天厝火警 疑有民眾受困

司法院：法院若有人確診 留守不限一半以上

中央社 / 台北20日電

司法院今天指出，司法院或所屬機關人員若有確診者，在維持公務基本運作下，辦公人力不受1/2限制。北院有法官助理確診，今天宣布，法官或行政人員須居家辦公者，原則都會准許。

台北地方法院一名法官助理昨天確診新冠肺炎COVID-19）。北院表示，該助理的業務是處理審判文書事務，並無與洽公民眾接觸，他在13日身體不適，14日即請假沒有到院上班，同辦公室的其他法官助理於16日配合進行消毒及分流辦公，並無人員在此辦公室辦公。

北院指出，該名助理僅在11日短暫交付完成的文書給配置法官，2人均全程配戴口罩。配置法官12日最後一次開庭時配戴口罩，且本週居家辦公，除了17日短暫到辦公室外，其餘時間均未到院辦公或開庭，沒有接觸北院其餘同仁，目前已請該股法官及書記官自主健康管理。

另外，其餘與該法官助理屬第二層及第三層接觸的法院人員，原本自18日起已居家辦公者，即日起繼續居家辦公並自主健康管理7天。本週原規劃到院辦公的法院人員，北院昨晚已通知居家辦公，並自主健康管理7天。

司法院昨天為因應全國疫情警戒標準均提升至第三級，宣布擴大居家辦公措施實施範圍及於全國所屬機關，但仍應維持至少1/2以上之辦公人力，以維持公務正常運作。

司法院今天另外宣布，司法院或所屬機關任職人員有如果有確診情形，為免疫情擴大，授權機關首長在維持公務基本運作的前提下，斟酌確診者的工作性質、接觸者數量、確診前足跡等因素，可不受1/2以上辦公人力的限制，須因應個案具體情形，做適當處置。

北院原本規劃本週、下週各1/2人員居家辦公。北院下午決定，除了原本分流上班措施外，如果原本應到院的法官跟行政同仁有居家辦公必要者，原則都會准許，北院會留守必要人力，依據司法院的指引，處理緊急必要事件。

北院呼籲民眾，如果不是急迫的業務，可暫緩到法院辦理，但如為急迫必要案件，北院仍如常受理，不受影響，敬請民眾不必擔心權益受損。

新冠肺炎 COVID-19 司法院

延伸閱讀

戴久會濕掉！通勤族大推「口罩支架」 網有感：買超多分家人

墾丁戲水遊客不見載口罩 墾管處聲明照樣開罰

司機拿下口罩等客！憂排班計程車成防疫破口 林右昌：沒戴好就告發

北院員工確診 法官和書記官都即刻改為居家辦公

相關新聞

中華郵政再增1確診 萬華漢中街郵局窗口、會和民眾接觸

中華郵政確診風暴愈滾愈大，今天再新增一名確診員工，累計三確診、三快篩陽性。中華郵政公司說，新增確診的員工是西門町紅樓旁的...

朝陽K歌團好毒！醫護挑燈夜篩1.4萬師生守住第一線

根據中央疫情指揮中心公布確診名單，台中市昨天新增5例確診，累計朝陽科大學生到東協廣場美樂地KTV夜唱同包廂7名學生確診，...

高雄串門子群聚延燒 新北指標個案連2天用餐原因在這

高雄市左營「串門子」海鮮燒烤發生餐廳群聚事件，包括來自新北指標確診個案，已有7人確診，此案含客人及一名外場員工都中鏢，衛...

台中今新增5例！ 朝陽學生夜唱害隔壁中國醫大學生中鏢

中央流行疫情指揮中心公布，台中今新增5例確診。台中市長盧秀燕說明，案2920朝陽科大女學生、案2960朝陽科大男學生都是...

追朝陽女大生K歌傳播鏈！ 台中社區快篩站篩出19人陽性

新冠肺炎本土個案疫情爆不停，台中市長盧秀燕說，台中市至今天累計有14例確診個案，朝陽科技大學女大生5月13日群聚東協廣場...

專責病房限收新冠肺炎患者 其餘24日起健保不付

因應新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，目前緊急醫療應變措施已啟動，各醫院務必清空專責病房，若收治非新冠肺炎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。