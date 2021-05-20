快訊

本土病例今再倍增？新北市衛生局證實：確實會增加

中市文心路、中清路口5樓透天厝火警 疑有民眾受困

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改名「萬華肺炎」？ 萬華人怨遭孤立成台版「武漢」

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
台北萬華地區消毒情形。本報資料照片 鄭維真
台北萬華地區消毒情形。本報資料照片 鄭維真

「在路上有人不戴口罩，你就告訴他，我從萬華回來的！」自從萬華茶藝館爆發多起新冠肺炎群聚後，萬華彷彿成了台版「武漢」。萬華民眾互相調侃說，「好像只要經過萬華，吸兩口空氣就會確診一樣，」政府卻從沒有檢討英國變種病毒是怎麼進入社區，將所有疫情問題都甩鍋給萬華居民，他們希望能有民意代表能替萬華平反。

萬華成台版「武漢」

由於近日全台灣將矛頭指向萬華，當地居民紛紛透過「我是萬華人」私人社團表示憤怒與遺憾。他們抱怨現在醫院、雇主只要聽到來自萬華就避之唯恐不及，快遞、外送業者、補貨中盤都避送萬華，眾人擔心最後會對萬華民眾的生計造成影響。

指揮中心描述確診者足跡也常以「去過萬華」、「離萬華很近」來描述，因此引起萬華民眾不滿，甚至在網路怒嗆「現在確診就說萬華，要不要直接改名『萬華肺炎』？」

成了疫情接鍋王

也有萬華民眾自嘲表示，「我們每天住在萬華都沒事，外縣市的一路過就確診？到底是我們身體好，還是他們抵抗力太差？」現在台灣各地出現疫情，只要說是萬華害的就好了，成為最佳疫情甩鍋對象，有人也懷疑確診者描述疫調足跡時沒有說實話，「我現在都懷疑，他們真的來過萬華嗎？」

萬華民眾留言表示，新聞說，吃一頓宵夜就確診，但他每天在萬華吃三餐都沒事，現在萬華被說得像是「到處都是病毒一樣」，彷彿到萬華吸口氣都會確診。有民眾表示，病毒是在特種行業轉染，但大家避而不提，政府應該要檢討這些病毒到底是怎麼進入社區才對。

萬華人別來上班！

但部分居民則表示，以確診數與篩檢比例來說，萬華的確是疫情重災區，被社會當成箭靶也沒什麼好說、「面對現在這樣的結果我們只能盡力去補救」，但希望居民在疫情緩解後可以多參與公共衛生跟社區發展的問題，短期內也儘量規勸長者不要出門、做好防疫，共渡疫情難關。

由於部分公司也透過公文請住萬華的同仁不要進辦公室，部分居民表示，「這樣很好啊，保護自己也保護他人」、「老闆很暖心」、「老闆有提醒，請同仁要有同理心勿排擠居住重點地區同仁」，但也有公司要求健康、無症狀的居民進行採檢才能上班，引發民眾反感。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 變種病毒

延伸閱讀

民眾憂街友從萬華來新北 侯友宜：勤訪視盼住安置機構

國內5起院內感染 病例仍在防火牆內社區風險小

雲林縣再增1本土 65歲男萬華返鄉確診曾到盛元超市購物

台南東山一里40人北部旅遊 避開桃園改住宿萬華反遇疫情

相關新聞

中華郵政再增1確診 萬華漢中街郵局窗口、會和民眾接觸

中華郵政確診風暴愈滾愈大，今天再新增一名確診員工，累計三確診、三快篩陽性。中華郵政公司說，新增確診的員工是西門町紅樓旁的...

朝陽K歌團好毒！醫護挑燈夜篩1.4萬師生守住第一線

根據中央疫情指揮中心公布確診名單，台中市昨天新增5例確診，累計朝陽科大學生到東協廣場美樂地KTV夜唱同包廂7名學生確診，...

高雄串門子群聚延燒 新北指標個案連2天用餐原因在這

高雄市左營「串門子」海鮮燒烤發生餐廳群聚事件，包括來自新北指標確診個案，已有7人確診，此案含客人及一名外場員工都中鏢，衛...

台中今新增5例！ 朝陽學生夜唱害隔壁中國醫大學生中鏢

中央流行疫情指揮中心公布，台中今新增5例確診。台中市長盧秀燕說明，案2920朝陽科大女學生、案2960朝陽科大男學生都是...

追朝陽女大生K歌傳播鏈！ 台中社區快篩站篩出19人陽性

新冠肺炎本土個案疫情爆不停，台中市長盧秀燕說，台中市至今天累計有14例確診個案，朝陽科技大學女大生5月13日群聚東協廣場...

專責病房限收新冠肺炎患者 其餘24日起健保不付

因應新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，目前緊急醫療應變措施已啟動，各醫院務必清空專責病房，若收治非新冠肺炎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。