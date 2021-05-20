改名「萬華肺炎」？ 萬華人怨遭孤立成台版「武漢」

「在路上有人不戴口罩，你就告訴他，我從萬華回來的！」自從萬華茶藝館爆發多起新冠肺炎群聚後，萬華彷彿成了台版「武漢」。萬華民眾互相調侃說，「好像只要經過萬華，吸兩口空氣就會確診一樣，」政府卻從沒有檢討英國變種病毒是怎麼進入社區，將所有疫情問題都甩鍋給萬華居民，他們希望能有民意代表能替萬華平反。

萬華成台版「武漢」

由於近日全台灣將矛頭指向萬華，當地居民紛紛透過「我是萬華人」私人社團表示憤怒與遺憾。他們抱怨現在醫院、雇主只要聽到來自萬華就避之唯恐不及，快遞、外送業者、補貨中盤都避送萬華，眾人擔心最後會對萬華民眾的生計造成影響。

指揮中心描述確診者足跡也常以「去過萬華」、「離萬華很近」來描述，因此引起萬華民眾不滿，甚至在網路怒嗆「現在確診就說萬華，要不要直接改名『萬華肺炎』？」

成了疫情接鍋王

也有萬華民眾自嘲表示，「我們每天住在萬華都沒事，外縣市的一路過就確診？到底是我們身體好，還是他們抵抗力太差？」現在台灣各地出現疫情，只要說是萬華害的就好了，成為最佳疫情甩鍋對象，有人也懷疑確診者描述疫調足跡時沒有說實話，「我現在都懷疑，他們真的來過萬華嗎？」

萬華民眾留言表示，新聞說，吃一頓宵夜就確診，但他每天在萬華吃三餐都沒事，現在萬華被說得像是「到處都是病毒一樣」，彷彿到萬華吸口氣都會確診。有民眾表示，病毒是在特種行業轉染，但大家避而不提，政府應該要檢討這些病毒到底是怎麼進入社區才對。

萬華人別來上班！

但部分居民則表示，以確診數與篩檢比例來說，萬華的確是疫情重災區，被社會當成箭靶也沒什麼好說、「面對現在這樣的結果我們只能盡力去補救」，但希望居民在疫情緩解後可以多參與公共衛生跟社區發展的問題，短期內也儘量規勸長者不要出門、做好防疫，共渡疫情難關。

由於部分公司也透過公文請住萬華的同仁不要進辦公室，部分居民表示，「這樣很好啊，保護自己也保護他人」、「老闆很暖心」、「老闆有提醒，請同仁要有同理心勿排擠居住重點地區同仁」，但也有公司要求健康、無症狀的居民進行採檢才能上班，引發民眾反感。

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