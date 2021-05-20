國內5起院內感染 病例仍在防火牆內社區風險小

繼亞東醫院、仁惠醫院及台北某血液透析中心院內感染，疫情指揮中心今天公布新增2起院內感染，分別為和平醫院及三總松山分院，新冠肺炎確診個案仍在防火牆內，對社區風險小。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，針對本土案例引發院內感染，今天新增的其中一起院內感染為和平醫院，和平醫院日前收治2名有萬華活動史住院患者確診，透過疫調匡列，發現新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者，分別為上述確診住院患者同病房病患，及同病室病患及看護。因應疫情擴大，院方擴大匡列。

羅一鈞說，將防火牆加大，全院篩檢800人，又發現3名萬華地緣關係員工也確診，但都沒有上述相關病房病室或直接照顧接觸史。和平醫院初步可以切兩塊，同病房院內感染為院內感染事件，但後續擴大篩檢發現的3名員工，跟社區疫情有關，非院內傳染。

另一新增院內感染事件的三總松山分院，指揮中心日前公布的確診護理師（案1352）有進香團活動史，與其相關接觸者中，出現3名院內密切接觸醫護人員確診，符合院內感染定義，羅一鈞強調，院內新確診個案都是已匡列對象，仍算在防火牆內，對社區威脅小。

亞東醫院昨天有3名已匡列對象確診，分別為1名陪病者及1名看護跟1名住院病患。羅一鈞強調，亞東醫院相關14例個案都在都在防火牆內，院內感染不會對社區造成威脅，被匡列的177名密切接觸對象持續隔離至29日。

仁惠醫院昨天新增2確診，分別為有萬華活動史行政人員及全院擴大採檢陽性的1名護理師，醫院工作人員及病患將持續居家隔離到31日；台北市某血液透析中心院內感染，共11名工作人員及71名病患居家隔離，目前檢驗當中，預計最快明天結果出爐。

羅一鈞表示，台北榮總手術房清潔工確診事件，仍在匡列及釐清相關感染風險，初步接觸者採檢結果，研判沒有院內傳播鏈。台大醫院10名工務室員工採檢陽性，初步了解3人有萬華活動史，之後是否歸類院內感染，應先找出蛛絲馬跡，與比對檢驗結果 ，「有一分證據說一分話。」

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