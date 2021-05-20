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北捷3人確診 指揮中心：內勤人員無接觸乘客

中央社 / 台北20日電
台北捷運外傳有員工確診，民眾搭乘捷運時戴緊口罩做好防護。記者林伯東／攝影
台北捷運外傳有員工確診，民眾搭乘捷運時戴緊口罩做好防護。記者林伯東／攝影

疫情指揮中心今天證實，台北捷運公司出現3名新冠肺炎確診個案，確診者是內勤行政幕僚人員，並無在外接觸乘客，指揮中心正在了解公司是否分組上班。

台北大眾捷運股份有限公司今天上午並未證實員工是否確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），但啟動行車、站務及維修等第一線人員分組執勤，行政人員開始異地辦公，相關主管隨時透過視訊會議使業務不受影響。

疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會證實，北捷確實有3人確診，已針對同辦公室匡列13人進行居家隔離，並安排採檢，公司是否分組上班，持續了解中，非密切接觸者員工雖無需隔離，但要求加強職場健康監測。

新冠肺炎 COVID-19 北捷

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