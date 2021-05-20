桃園新增17例本土個案 足跡涉及健保署北區業務組

桃園市今天新增17例本土個案。桃市府今天下午公布疫調足跡，包括中華電信中壢服務門市、金沙酒店、桃園觀光夜市、健保署北區業務組等，針對18日、19日的個案也有新增足跡。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增295例新冠肺炎確診病例，其中有286例本土病例，桃園市佔了17例。

桃園市政府表示，桃園今天新增的17例本土個案，年齡介於20歲至60歲之間，有萬華活動接觸史4人（案2602、2605、2703、2706），確診者接觸者1人（案2601），2人為金沙酒店相關（案2604、2705），1人長時間出入板橋區（案2702），尚在調查中9人（案2603、2704、2707、2708、2709、2829、2830、2831、2832），居家隔離人數匡列統計中，17人皆為獨立通報案。

桃市府表示，今天的17例本土個案足跡包括龜山黃昏市場、中華電信中壢服務門市、金沙酒店、搭乘台鐵區間車、永安漁港、全聯桃園大業店、大潤發桃園八德店、桃園觀光夜市、家樂福桃園大興店、健保署北區業務組等；曾出入相關場所者6月2日前請進行自我健康監測。

桃市府今天也補充18日、19日的桃園本土個案足跡，新增包括桃林鐵馬道、三重客運635號公車、南崁菜市場、台鐵區間車及自強號、西西里披薩店、桃園火車站等；曾出入相關場所者6月1日前請進行自我健康監測。

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