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雙北快篩陽性率降 陳時中：未見急遽升溫趨勢

中央社 / 台北20日電
中央流行疫情指揮中心5月20日14:00記者會，圖為指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心5月20日14:00記者會，圖為指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎本土疫情延燒，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，雙北市快篩站陽性率連日下降，且單日新增病例控制在200至300例，顯示疫情未見急遽升溫趨勢。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）已連續多日新增破百例，國內疫情趨勢引發各界關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，國內本土病例確診數單日一度高達300多例，後來又回到200多例，近日都在200至300多例個案間徘徊，由此可看出，疫情並沒有急遽變得嚴峻的趨勢，雙北市快篩陽性率也逐漸回穩。

他以台北市的快篩陽性率為例，一開始快篩陽性率高達10%至11%，後來逐日降低，到昨天僅剩4.6%，但篩檢數一直都維持在每天1000至1200人。

陳時中說，新北市也開始設置板橋、土城、永和、樂生等篩檢站，雖然一開始篩檢數稍微少一點，但昨天量能已經開始逐步增加，昨天已採檢600多人，但陽性率卻逐步從5.5%降至2.9%，其中以板橋篩檢數、陽性率較高。

不過，陳時中也指出，考量新北市幅員遼闊，接觸者移動距離相對較遠恐增加風險，應考慮擴大設置篩檢站。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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