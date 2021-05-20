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花蓮護理師二採陰性 縣府：不願放過任何1名確診者

聯合報 / 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
花蓮護理師二採陰性，衛生局表示，非疫區偽陽性機率高，抱持「情願錯殺一百，也不願放過一個」做法，積極實行防疫措施。圖／花蓮縣政府提供
花蓮護理師二採陰性，衛生局表示，非疫區偽陽性機率高，抱持「情願錯殺一百，也不願放過一個」做法，積極實行防疫措施。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府今天上午公布榮總鳳林分院一名護理師，18日在亞東醫院採驗確診，不過下午緊急澄清，該名護理師二採陰，因此匡列47人全數解除隔離，醫院也盡快恢復門診，花蓮警報暫時解除。衛生局表示，非疫區偽陽性機率高，抱持「情願錯殺一百，也不願放過一個」做法，積極實行防疫措施。

該名護理師先是在15日快篩為陰性，18日再次採檢為陽性，19日以PCR精準型檢驗，結果呈現陰性，衛生局長朱家祥表示，若以最後一次採檢為標準，18日採檢陽性，19日PCR採檢陰性，因此算是二採陰，等於18日檢驗結果是偽陽性。

朱家祥指出，任何檢驗都不會百分之百正確，核酸檢驗分為簡易型和精準型，簡易型篩檢速度快，但偽陽性高；PCR精準型則需要8小時繁複檢驗才會有結果，準確率較高。

「情願錯殺一百，也不願放過一個」朱家祥說，只要有確診個案，就算是二採陰性，也一定會嚴格執行隔離、匡列及疫調工作，以保護社區不受疫情感染。

朱家祥表示，抗原快篩部分，偽陽性機率跟環境有關係，非疫區偽陽性機率很高，若設社區普篩，容易產生像這次一樣二採陰性的個案。而指揮中心也指示，針對熱區才需要設篩檢站，做初步的篩檢，非疫情流行地區，則是備而不用。

衛生局與榮總鳳林分院長趙建剛討論後，由於鳳榮醫院對於中區居民來說是重要醫療院所，決定全院再次清潔消毒，就會再次開放門診正常運作，恢復時間待定，而匡列47人全部解除隔離。

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