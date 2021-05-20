台南里長帶里民出遊住萬華還聚會 40人自主健康管理中

國內北部疫情嚴峻，台南傳出有東山區一名里長帶里民於5月6日到8日去北部旅遊，全團約40人在7日入住台北萬華區的飯店，南市衛生局今表示，目前已掌握成員名單，目前都沒有新冠肺炎相關症狀，已持續要求他們落實自主健康管理。

據了解，該旅遊團5月6日出遊宜蘭，7日住在萬華區，有團員曾夜出拜訪友人聚會飲酒，且很多人在遊覽車上有唱歌，由於此波萬華群聚感染匡列時間為4月15日至5月12日，讓地方相當憂心。

衛生局表示，該旅遊團6日到8日去北部旅遊，團員都有落實自我健康監測措施，預計自我健康監測到5月22日，東山區公所與衛生所在該團回到台南後，有持續關心該旅行團人員身體狀況，目前成員都無新冠肺炎相關症狀，並提醒，全台疫情瞬息萬變，請市民勿掉以輕心。

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