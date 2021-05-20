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台中平等國小疑群聚92人二次檢測、103居民快篩都陰性

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局說明，和平區平等國小疑似群聚事件92個檢體快篩、PCR核酸檢驗結果都為陰性，今天快篩103名居民，結果全數呈陰性。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局說明，和平區平等國小疑似群聚事件92個檢體快篩、PCR核酸檢驗結果都為陰性，今天快篩103名居民，結果全數呈陰性。圖／台中市衛生局提供

台中市政府因應和平區平等國小疑似群聚事件緊急設置的第11處社區快篩站昨天中午啟動，是台中市第一個啟用的快篩檢站，同步快篩、PCR核酸檢測92名師生、家屬、醫事人員。前進指揮所指揮官徐照山說，92個檢體快篩、PCR核酸檢驗結果都為陰性，今天快篩103名居民，結果全數呈陰性，平等國小疫情警戒暫時緩解，指揮所預計最慢明日可撤離。

徐照山說明，平等國小疑似群聚事件，市府昨天接獲通報後隨即成立「平等國小疫情前進指揮所」，昨天中午進駐設置台中市第11處快篩站，包括平等國小師生、家長、司機，及衛生所醫護人員共92個檢體快篩結果為陰性後，檢體再送中山醫學大學做PCR檢驗，今天日結果出爐，均顯示為陰性。

徐照山表示，平等國小疑似群聚案中，原有高感染風險的92名人員，經快篩與PCR檢驗，兩次採檢均為陰性；但為守護社區健康，今日起已進一步擴大為周邊居民快篩，已快篩103名民眾，結果全數呈陰性，當地警戒暫時緩解，指揮所預計最慢明日可撤離。

市府補充說明，平等國小疫情前進指揮所昨日中午抵達平等國小後，已立即召開緊急應變中心會議，並開設指揮中心、3個篩檢站與1個檢驗室；環保局也持續於當地進行環境全面消毒，守護居民健康。

新冠肺炎 COVID-19

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平等國小、梨山醫護92人 核酸檢測均陰性

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