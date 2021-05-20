鳳榮醫院護理師確診 縣府自離開花蓮前3天共匡列47人
台北榮民總醫院鳳林分院一名護理師，5月14日搭火車到亞東醫院陪病，18日採檢陽性。花蓮縣政府表示，依照疫情指揮中心標準，確診日往前3天是傳染期，因此活動史主要在亞東醫院，但縣府為求慎重，從14日往回推3天，今公布護理師只在院內活動、火車站搭車，匡列47人進行居家檢疫。
縣府秘書長張逸華指出，該名護理師戶籍在台北，於北榮鳳林分院上班，自5月12日到14日共3天都在院內上班，住在醫院宿舍，13日到鳳林火車站換車票，14日上午搭火車至台北亞東醫院，陪伴住院的舅舅。雖然舅舅3採陰性，但該護理師15日開始不舒服，第一時間採驗陰性，到18日症狀仍未改善，再度採檢確診。
張逸華說，針對這名護理師個案，縣府採用比中央更嚴格的標準，是從離開花蓮的14日起往回推3天，而中央的標準是確診的18日往回推3天。請12日至14日期間，曾到鳳林榮民醫院的鄉親，須進行自主健康管理至5月29日，若有呼吸道症狀、腹瀉、嗅覺異常，請戴口罩儘速就醫，不要搭大眾交通系統，並告知接觸史及足跡。
衛生局長朱家祥指出，目前鳳榮醫院急診正常運作，門診關閉，除了醫院、鳳林車站擴大消毒外，針對該名護理師在醫院內接觸過的人調查，共匡列47人，包括病人18名、陪病家屬2名、醫師6名、護理師11名、護佐3名、照服員3名及替代役1名，都有做快篩全採陰性，並送PCR檢驗中，並須隔離14天。
至於車站站務人員未被匡列，朱家祥說，因該護理師到車站只是搭車、換票，不符合「親密接觸15分鐘以上」條件，因此沒有特別匡列。另張逸華說，針對有媒體報導「花蓮淪陷、零確診破功」等，縣府將不排除提告。
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