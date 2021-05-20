5月20日疫情懶人卡／台大醫院8千多名員工普篩過關 汐止國泰醫院139病人匡列採檢
疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月19日疫情懶人卡）
更新時間 05-20 22:06
▌汐止國泰醫院急診醫師確診 看診139名病人匡列採檢
新北市汐止國泰醫院1名急診醫師前晚新冠肺炎確診，院方清查這名醫師從14日到昨天共診治139名病人，已列冊提供衛生局。院方並匡列相關人員採檢，到昨晚8點半為止，已有員工65人，病人67人結果出爐，132人均為陰性。...more
▌鬆口氣！台大醫院八千多名員工 普篩醫護無一人陽性
台大醫院昨天驚傳工務室人員共十人確診，醫院破天荒展開全院普篩，漏夜檢驗。台大醫院發言人王亭貴表示，全院員工高達八千多名，檢查結果並未沒有發現醫護人員快篩陽性，只有行政人員，都是與工務室附近的工作人員，這幾位同仁還在比對中，詳細確診情形由中央流行疫情指揮中心宣布。...more
▌北市府大樓染疫足跡 確診外包員赴新工處緊急匡列5人
疫情升溫，台北市政府大樓今也爆出北市府大樓六樓新工處有確診者足跡。北市府發言人陳智菡晚間證實，北市工務局新工處一名委外廠商人員確診新冠肺炎，這名人員曾於5月13日最後一次到台北市政府大樓，目前已經匡列接觸者五人，這五人都為工務局人員，目前居家隔離中。...more
▌網家旗下露天拍賣員工快篩陽性 集團辦公室完成清消
雙北疫情急速升溫，高風險區域增加，網路家庭（8044）集團剛剛發布內部信件，執行長蔡凱文表示，確認今（20）日上午、 PChome集團旗下子公司露天拍賣有一名居住於萬華地區的員工，於居家上班期間自主前往篩檢站，快篩結果呈陽性反應，已在集中檢疫所進一步等候核酸檢測報告。...more
▌烏龍！新竹市今天無確診者 已移給外縣市疫調
中央今天下午公布新竹市確診1例，引起地方關注，據市府了解，該確診案2833為外縣市個案，只是戶籍在新竹市，近期並未在新竹縣市活動生活，新竹市政府今晚指出，衛生福利部最新公布新聞稿已修正，今日新增286例本土個案中，新竹市並無新增個案。...more
▌案2581足跡僅路名挨轟「玩猜猜看?」 嘉市府回應了
60多歲男子前天在嘉義市採檢陽性、中央流行疫情指揮中心今公布為新北市確診案「案2581」，市府衛生局下午也公布他本月15日至18日在嘉市的足跡，但僅4條路名，讓網友怒轟「要市民自己觀落陰確診者有去哪？」等，衛生局解釋，停留時間短也戴口罩，接觸風險低，暫不必公告詳細足跡。...more
▌中華電信證實委外機電人員染疫 辦公大樓已清消
今（20）日下午市場傳出中華電信（2412）內部人員或家屬染疫，公司已經清空某棟辦公大樓，進行大規模消毒，中華電信公司（2412）今證實總公司委外機電人員經快篩檢測新冠肺炎呈陽性反應，公司已經依照疫情指揮中心的規範進行相關處置，立即進行清潔消毒，並將利用週末假日再進行第二次消毒。...more
▌共用廁所惹禍？高雄燒烤店不同包廂客人也中鏢
高雄今天新增2例確診病例，分屬兩個群聚感染，其中昨天公布的2527保險員，起初查不出感染源，經抽絲剝繭，原來與今天公布的案2715婦人和另名新北市確診個案2336在5月14日都曾到左營串門子海鮮燒烤用餐，依現場空間配置，不排除男女共用的廁所可能是病毒傳染途徑。...more
▌世界先進員工快篩呈陽性立即隔離 後續仍待PCR檢驗
專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）今(20)日公布，位於桃園的晶圓三廠一位同仁，日前因收到政府發送的新冠肺炎警示簡訊，自行至快篩站做新冠肺炎篩檢。17日得知快篩結果為陽性後，隨即被送往檢疫所進行14天的隔離，目前正在隔離中；送往檢疫所的同時，該名同仁也進行PCR檢驗，但檢驗結果尚未公布，是否確診需待衛福部疾管署正式公告。...more
▌北市仁愛大樓同仁確診 國泰人壽：已採取因應措施
國泰人壽今（20）日發布聲明，「本公司一名於北市仁愛大樓工作的同仁5月20日通報確診，本公司至為重視，並已於接獲通報後，即依衛生主管機關及集團防疫作業規範進行大樓之消毒。」...more
▌新莊樂生療養院篩檢站今採檢71人 陽性3人、陰性68人
新北市分別在板橋、中和、土城等地設置篩檢站，位在新莊區的樂生療養院篩檢站一天可篩檢100人，樂生療養院表示，篩檢採網路預約制，今天總計篩檢71人，其中陽性3人、陰性68人，預約逾時才來或是沒來的民眾，都不予篩檢，多出來的名額也不會另外通知民眾，避免造成群聚。...more
▌台電確診者傳為無症狀 因「鬥陣」萬華茶室上班遭傳染
位於新北市板橋區的台電台北南區營業處日前傳出有名外包人員為確診案例，今有台電內部人員指出，該確診者是無症狀感染者，他的「鬥陣（台語）」在萬華的茶室上班，被篩檢出確診，他被匡列篩檢才發現也確診。...more
▌南投女大生疑染疫曾買茶飲逛寶雅 業者急關店消毒
繼彰化、台中接連爆發疫情後，南投縣今也傳出2例可能確診的陽性個案，為降低群聚感染風險，縣府公布相關足跡，其中一名22歲草屯女大生曾去碧山路上的寶雅生活館、康青龍，店家因此閉店休業，當地公所則針對周邊環境進行消毒。...more
▌彰化公布新足跡 高中、書局、郵局和火鍋店都有
中央疫情指揮中心今天公布彰化新增6例新冠肺炎確診病例，目前縣內共累計64起本土確診病例，彰化衛生局傍晚繼續公布確診者足跡，包括溪湖五鮮級平價鍋物、員林高中、墊腳石圖書文化廣場員林店、動力主義員林店、員林客運、溪湖郵局還溪湖國泰世華ATM。...more
▌和平醫院今傳5確診 員工再爆「恐有未爆彈」
國內本土疫情嚴峻，多家醫院傳院內感染，北市聯醫和平院區繼本月13日爆出茶室老闆娘及客人2名患者確診，今日再度傳出5名確診案例，該院區一名藥劑師低調表示，「有嚇到，但不意外」，更直言「可能還有未爆彈」，讓他相當擔心。...more
▌累計29人染疫！宜蘭今增8確診 2個案感染源不明
有別於昨日零確診，宜蘭縣今天暴增8人，創下縣內單日新高，累積29人染疫。宜蘭縣政府下午召開防疫記者會，衛生局長徐迺維說明個案狀況和足跡，其中案2652、2742感染源不明待查。縣長林姿妙呼籲縣民，非必要勿跨縣市移動，以保障自己和他人安全。...more
▌永豐銀北台中分行員工19日確診 永豐金：啟動防疫、消毒
永豐金控（2890）表示，經由通報機制，得知位於台中地區的永豐銀行北台中分行員工，昨（19）日經檢疫後確診為新冠肺炎陽性，為維護同仁及客戶健康、降低感染風險，已針對辦公區域、營業廳全面消毒，並安排最適有效人力進駐，以維持業務正常，落實營運不中斷，做到「防疫最優先、員工最重要、服務要持續」三大目標。...more
▌長照機構「愛愛院」爆住民確診 310名住民工作人員將逐圈全面篩檢
位於疫情重災區的長照機構「台北市私立愛愛院」爆發一位長輩住民確診。台北市社會局長周榆修說，目前愛愛院內有310位住民及同仁將篩檢，目前的篩檢原則為「逐圈全面篩檢」，將採同心圓方式，一圈一圈往外篩檢。至於調配之後的照護人力，目前符合規定。...more
▌苗栗後龍快篩78人 1人陽性送醫採檢PCR
苗栗縣政府衛生局針對縣內出現的首例新冠肺炎土本病例（案2011），今天下午在後龍鎮設置縣內第一處快速篩檢站，提供與確診者有接觸且足跡重疊的民眾免費篩檢，到下午結束共快篩78人篩檢（34人現塲報名、預約報名44人） 採檢結果1名陽性，已以救護車送至部立苗栗醫院採檢PCR並於部苗負壓病房收治。...more
▌感染源不明！同包廂歡唱3女大生染疫 急篩800師生
新冠肺炎本土個案疫情爆不停，台中市長盧秀燕今天宣布，台中市今天新增2例案2710、案2816都為朝陽科大女學生，與昨天確診的案2816朝陽科大女學生在內共20人在東協廣場美樂地KTV同包廂唱歌，三人確診染疫，由於感染源不明，市府在中午緊急設置朝陽前進指揮所，並設置快篩站，首波針對還在校的800師生快篩，盼能快速找出社區感染者；另未留校1.4萬多名未留校師生通知，對於足跡重疊者可就近到快篩站受測。...more
▌中研院：外包清潔工居家隔離 並無院內員工確診
中研院今天表示，由於院內國家生技研究園區外包清潔廠商員工的同住家人確診，該名清潔工也已居家隔離；清潔工的活動範圍並已擴大消毒，目前院內未有員工確診。...more
▌嘉市採檢陽性為「案2581」 足跡公佈都在東區
1名來自北部的個案於本月18日在嘉義市採檢陽性，隨即收治負壓隔離病房，今天中央疫情指揮中心公布為案2581、60多歲男性，嘉市府下午也公布，他本月15日至18日的足跡範圍包括義教街、忠孝路、台林街、新生路，但都有戴口罩，沒密切接觸其他人。...more
▌案2226、2710曾涉足雲林 去過這裡請自我健康監測14天
雲林縣疫情指揮中心今天公布雲林新增1例確診個案足跡，此外也公布另外2例案2226（新北市）、案2710（台中市）確診個案涉足雲林縣公共場所活動史，足跡包括虎尾鎮1家餐廳、二崙鄉大華村及就醫醫院等處，相關定點及周邊已完成清消，請民眾不要過度恐慌；曾出入相關場所者請自我健康監測14天，有不適症狀請立即通報衛生單位，並戴醫用口罩至指定院區就醫，不得搭乘大眾運輸。...more
▌高雄新增2例 1例家庭群聚、1例去過串門子
高雄市政府今午公布新增2例本土病例足跡，其中1例是先前案2529的妻子，全國編號案2714。另1例則是與昨天發布的案2527保險業務員，同日在串門子海鮮串燒用過餐的60多歲女性，編號案2715，兩人互不相識也不再同一桌共餐，但都感染，高雄市長陳其邁對此重申，各餐廳如無法落實實名制，餐桌加隔板或排梅花座，就禁止內用。...more
▌永豐銀北台中分行行員染疫 中市府：疫調中明天說明
永豐金控集團今天發新聞稿表示，經由通報機制，確認集團旗下的永豐銀行北台中分行行員19日確診。台中市衛生局長曾梓展今天下午在台中市疫情指揮中心記者會說明，該案昨天深夜12時接獲中央疫情指揮中心通報，立即展開相關匡列接觸者採檢等防疫，以及疫調作為，目前在疫調中，因中央疫情指揮中心尚未公布，因此還沒有案號，預計待中央疫情指揮中心明天公布後，再對外說明。...more
▌桃園新增17例本土個案 足跡涉及健保署北區業務組
桃園市今天新增17例本土個案。桃市府今天下午公布疫調足跡，包括中華電信中壢服務門市、金沙酒店、桃園觀光夜市、健保署北區業務組等，針對18日、19日的個案也有新增足跡。...more
▌宜蘭2確診感染源不明 足跡遍及全聯家樂福喜互惠
中央流行疫情指揮中心今天宣布286例本土個案，宜蘭縣有別於昨日零確診，暴增8人確診。宜蘭縣政府稍早召開防疫記者會，衛生局長徐迺維表示，案2652、案2743感染源不明，兩人足跡遍及丁丁姐妹小吃、喜互惠慈安店、家樂福、羅東的全聯中正店和純精店。...more
▌彰化新增6例！10月女嬰歌唱班成員輪流抱確診 全國最小
中央疫情指揮中心今天公布彰化新增6例新冠肺炎確診病例，彰化衛生局隨後也開記者會說明，其中一例是台北確診者的接觸者，其他新增個案中有5人為歌唱班衍生的案例，歌唱班成員阿公阿嬤因常帶10月大孫女去歌唱班，其他成員輪流抱、親近接觸下三人都確診，女嬰也成為國內年紀最小確診個案。...more
▌北捷3人確診 指揮中心：內勤人員無接觸乘客
疫情指揮中心今天證實，台北捷運公司出現3名新冠肺炎確診個案，確診者是內勤行政幕僚人員，並無在外接觸乘客，指揮中心正在了解公司是否分組上班。...more
▌雲林縣再增1本土 65歲男萬華返鄉確診曾到盛元超市購物
中央流行疫情指揮中心今天公布國內本土確診案例為286例，雲林縣新增1例，雲林縣政府下午3點於衛生局召開雲林縣疫情說明記者會，並將公布確診個案相關資訊，呼籲民眾不要過度驚慌，務必做好個人防疫工作，出入公共場所全程戴口罩，呼籲民眾做好個人防疫不要鬆懈。...more
▌桃園「金莎」事件再添2確診 1員工、1民眾
桃園市政府針對金莎酒店有小姐（案2344）確診，昨天晚上匡列30多人，今天上午擴大匡列到50餘人，而桃園今天多了2名確診個案與金莎酒店有關，分別是金莎酒店的女服務生（案2705，30多歲）和自訴常在酒店附近活動的女性（案2604，40多歲）。...more
▌疫苗接種嚴重不良事件增8例 六旬男腦幹出血
AZ疫苗昨天到貨41萬劑，而之前到貨的疫苗目前已接種26萬4589人，其中公費 22萬3623人，自費4萬966人。而昨天指揮中心獲通報有八例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，其中一例在接種後41天昏厥，送醫診斷為腦幹出血，目前仍在加護病房。...more
▌70歲染疫婦「拒絕就醫」死在家中！失聯3日今確診
中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增286例本土案例，其中確診個案中有新增1例死亡（案2683）為一名獨居的70多歲女性，有心血管疾病，平時於萬華工作，5月17日有家屬前往探視，發現個案已無生命跡象，經採檢於今日確診。...more
▌南投防疫淨土破功！今天公布2例陽性個案
南投縣堅守防疫淨土1年多來，但今天首次公布出現2例新冠肺炎檢檢陽性個案，分別為名間鄉60歲女性及草屯鎮22歲女性。...more
▌宇瞻一員工確診！總部今日全面消毒 要求員工居家上班
宇瞻(8271) 今(20)日發出聲明，公司接獲通報目前有一名同仁確診，公司立即主動提出說明。...more
▌防堵院內感染擴散！入院病患將進行公費篩檢PCR檢測
目前全台醫院共有11間醫院陸續傳出有人員確診，包含有5家醫院屬院內感染，臺大醫院也傳出有10名陽性案例，中央疫情指揮中心回應，為因應院內感染確診事件，會嚴格要求陪病探病規範，並在周二發文針對入院病患進行公費篩檢PCR檢測，希望降低有確診病人，在不知情下住院，導致院內感染群聚。...more
▌台中今增2例確診都是朝陽科大女學生！緊急增設快篩站
中央流行疫情指揮中心今（20）日再公布台中2例本土確診個案，分別為案2710雲林19歲朝陽科技大學女學生、案2816的20歲朝陽科技大學女學生，2案皆因與昨日案2514一同至東協廣場美樂地KTV同包廂唱歌確診，均已至醫院隔離治療，台中市政府也立即成立「朝陽前進指揮所」設置快篩站校內800人，針對校園周圍加強清消，請民眾放心。...more
▌私立愛愛院確診住民 曾與萬華足跡確診者住和平同病房
台北市養護型機構萬華私立愛愛院，今有一名住民發燒後採檢確診，並匡列22人採檢中。中央流行疫情指揮中心今表示，該案與萬華足跡有關，確診住民曾在5月10日到13日曾與案1272住在和平醫院同一個病房，兩人有所接觸，後來案1272確診後匡列隔離，因為出現發燒症狀採檢確診，該案是唯一一個算是機構確診案件，但是沒有到機構內傳染。...more
▌新增和平醫院、三軍總醫院！院內感染已累計5起
全台醫院共有11間醫院陸續傳出有人員確診，包含有5家醫院屬院內感染，包含亞東醫院14位確診、三軍松山院區3位確診、和平院區5位確診、北市血液透析中心1名確診及4位快篩陽姓、高雄仁惠醫院2位確診。...more
▌朝陽科大感染擴大 南投女大生陽性反應
南投縣今天也傳出一名女大生採檢出現陽性，傳染源疑似是台中市朝陽科技大學確診案例有關。不過，女大生同住3名家人一採都為陰性，縣府也會加強消毒和疫調，避免疫情擴散。...more
▌二確診者曾到屏東市、火車站與親友家烤肉 9人居家隔離
屏東縣政府今公布兩例北部確診者在屏東縣境內足跡，案2706是54歲桃園市婦人5月16日至屏東火車站、客運站、屏東市復興南路陳家檳榔店、屏東市弟弟家等地；案2357是高雄市45歲女性5月11日開車與親友至縣內親友家戶外烤肉聚餐，結束後即返回高雄，未停留其他公共場所。...more
▌花蓮護理師探視舅舅採檢陽轉陰 亞東醫院：狀況掌握中
花蓮的鳳林分院1名護理師疑因曾到新北亞東醫院探視舅舅，捲入亞東院內感染而染疫。不過下午1時，中央疫情指揮中心公布這名護理師個案再次採驗是陰性，18號採檢結果是偽陽性。...more
▌新增286例本土確診案例！11縣市皆有人確診
中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增295例中，其中286例本土；9例境外移入；確診個案中新增1例死亡(案2683)。其中155例男性，131例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日及採檢日介於今(2021)年5月1日至5月19日。居住縣市以新北市157例最多(以中和區40例為多)，其次為臺北市87例(以萬華區40例為多)。...more
▌華航證實交通車司機確診！ 路線行經萬華 現已停駛
中華航空傳出交通車「華一線」司機確診，行駛路線會經過萬華區，約30人被匡列，其中包含華航高階主管。對此，華航僅表示，若有員工接觸確診者或涉及相關足跡，都立即通報列管。...more
▌台中確診足跡看這裡！有足跡接觸史可到10快篩站檢測
台中市目前累積的本土確診個案共有7案，並公布足跡，台中市10處設在醫院外的社區快篩站今天提供「確診個案有接觸史且足跡重疊者」免費快篩服務。...more
▌台大證實1學生染疫 5/13後未入校園
台灣大學表示，校內有一名學生確診，已依照防疫規定進行隔離治療。該同學並未住宿校內，且自5月13日後即未曾進入校園。學校已進行相關疫調，該生與本校附設醫院染疫事件無關。...more
▌彰化再公布確診新足跡 包括肉圓、高麗菜飯名店
彰化縣衛生局昨天為止公布縣內家庭及社區群聚個案達49人，昨天新增3個案更是從公布足跡當中警覺採檢而確診，衛生局今再針對昨天確診者公布新足跡，包括彰化市正彰化肉圓、北斗阿美香菇高麗菜飯等熱門店都入列。...more
▌台北捷運驚傳員工確診！ 北捷低調：已啟動異地辦公
台北捷運公司傳有員工確診，但北捷今受訪時不願證實，僅表示確診人數及情況統一由中央流行疫情指揮中心、北市府公布。不過為預防有員工確診影響營運，已經啟動行車、站務及維修等第一線人員分組執勤。...more
▌安泰銀行證實 景美分行一名主管確診
安泰銀行證實，景美分行一位主管感染新冠肺炎，但該主管並未接觸客戶，景美分行已完成全面消毒，並要求該分行的全部同仁自5月17日起居家隔離14天並注意健康管理。...more
▌和平醫院再爆第二波感染2確診者 院方堅稱「院內無傳播鍊」
北市聯合醫院和平院區繼本月13日爆出茶室老闆娘及客人感疫，B6和B7病房不進不出後，今再度傳出第二波感染，指有1名病房助理及1名B6病房的病患確診，和平醫院醫院醫務長陳重榮出面回應，堅決否認院內有傳播鍊，僅說確診病房助理有「地緣關係」。...more
▌教育部最新統計 學生確診新冠肺炎增11名
教育部校安中心今天公布最新統計，從4月20日到5月19日傍晚5時30分截止，共有55名學生確診新冠肺炎，較前一天增加11名。...more
▌花蓮榮總鳳林分院一名護理師 亞東醫院陪病染疫
花蓮縣政府今天證實，榮民總醫院鳳林分院一名護理師，本月12日北上到台北亞東醫院照顧住院的舅舅，15日出現相關症狀，18日採檢確診為陽性，目前匡列對象包括病人、家屬和醫院同事，初步快篩均為陰性，都送檢疫旅館等待篩檢結果。...more
▌汐止國泰醫院急診醫師採檢陽性 急診暫停病人只出不進
汐止國泰醫院1名急診醫師昨天因為出現乾咳、微發燒等輕微不適，經PCR採檢確認陽性。疫調懷疑是接觸在他院確診的疑似個案傳染。急診室從昨晚9點起暫停服務，病人只出不進。...more
▌萬華長照機構「私立愛愛院」住民快篩陽性 員工一併送檢
萬華區大理街長照機構「台北市私立愛愛院」，傳有住民疑似確診，院方表示，該住民為快篩陽性，正進一步做PCR檢測，至於員工部分，將全部送至快篩與PCR，等待最後結果。...more
▌審計部證實 2司機確診居家隔離
副審計長李順保今天證實，審計部內有2位司機確診新冠肺炎，2人皆屬輕症、無症狀患者，目前先以居家隔離為主。據了解，該名確診司機足跡曾因到過萬華地區，在上周主動篩檢後呈現弱陽性，雖無症狀但仍主動向審計部通報。...more
▌法官助理確診染疫 台北地院法官被要求隔離
再傳一名台北地院法官助理確診。該名法官助理平時多在寶慶院區工作，因租屋處的室友篩檢確診，事後他出現發燒症狀，暫停工作到醫院採檢結果也是陽性，通知台北地院要求所屬的民事庭法官隔離，其餘和法官助理接觸的相關人等調查中。...more
▌案1977搭高鐵返雲林4天 還曾到診所、早餐店等4處
雲林縣府衛生局另公布案1977（新北市）5月12日至15日期間涉足雲林縣公共場所活動史，足跡包括雲林高鐵站、元長鄉診所、早餐店、友人家、超商等，衛生局已對足跡所到之處進行消毒。...more
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