國內疫情拉警報 蔡英文感謝醫護、疫調人員

國內疫情嚴峻，蔡英文總統今天在臉書上感謝投入防疫的醫護人員和疫調人員。她表示，在新北市醫師公會和台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會號召下，感謝許多基層醫師願意放下手邊的工作，甚至停止自己診所的運作，投入第一線篩檢工作，全力協助強化整體防疫量能。

蔡總統也說，在各個不同的崗位，也都有最辛苦的防疫國家隊，全力以赴，守護全國人民健康。在快篩站，有穿上防護衣、戴起護目鏡的醫護人員，頂著炙熱的大太陽，努力替民眾採檢。在醫院、在集中檢疫所、在各地的衛生局及衛生所裡，也有不斷加班守護患者健康的醫護人員及徹夜釐清確診者足跡的疫調人員。「你們每一位都是防疫的最大功臣。你們之中的許多人，始終保持自己一間房、一間衛浴，就算是下了班也不敢回家，不敢跟家人一起吃飯。為了防堵病毒擴散，大家真的辛苦了。謝謝你們。」

蔡總統說，因應新的疫情挑戰，每一個台灣人，都更應該成為防疫國家隊的後盾。只要都能遵守指揮中心指引，就能讓醫療人力和資源，發揮最大的效益。包括讓有症狀者優先使用篩檢站，如果跟確診者沒有接觸史和地緣關係，也沒有症狀，請暫緩篩檢。

蔡總統也說，讓醫療資源留給重症患者，大部分的感染者症狀輕微，休養後可自行康復。如果確診或接觸過確診者，請不要慌張，先待在家裡保持隔離，並隨時觀察自身症狀，等待公衛人員的通知。此外，快篩陰性仍應持續落實防疫，快篩陰性不代表沒有染病，仍應留意健康狀況，做好防疫措施。

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