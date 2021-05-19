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萬華疫情似鑽石公主號可1傳5.5 可能連續52日破百例

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
公衛學者推估，若NPI措施能落實六成，還是有連續52天單日超過百例，如果落實到九成以上，超過百例的日子或許就只有連續三天。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播
公衛學者推估，若NPI措施能落實六成，還是有連續52天單日超過百例，如果落實到九成以上，超過百例的日子或許就只有連續三天。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播

台大公衛流病及預醫所教授陳秀熙今上午照例舉行每周一次的科學防疫線上直播，陳秀熙根據目前萬華社區感染情境推估，由於該區群聚大多因沒有戴口罩的近距離接觸造成，目前基礎再生數高達（R0值）高達5.5，代表一人可傳染給5.5人，已很逼近封閉環境之鑽石公主號R0值5.7，顯示目前肆虐全球的英國株傳染力驚人。

另外，陳秀熙提醒，由於英國株會導致檢測偽陰性提高，需要極嚴格落實非藥物公衛防疫措施（NPI）。研究模式推估，如果完全不做停課、關閉八大場所、戴口罩、勤洗手、公共場所酒精消毒等習慣，預估五月底將達到單日600例以上的高峰。若能落實六成，還是有連續52天單日超過百例，如果落實到九成以上，超過百例的日子或許就只有連續三天。

陳秀熙分析，台灣社區群聚感染，4月17日起31天內爆發806名本土社區群聚感染，已經從家戶感染慢慢演變為社區感染。公衛研究團隊認為，主要原因是英國株在無症狀或症狀前期的感染就有很強的傳播力，如果沒辦法做好居家檢疫和自主健康管理，密閉空間近距離接觸如果做不到NPI，社區感染就會像這樣發生。

陳秀熙根據過去模式推估基礎再生數，因為萬華個案大多沒有戴口罩，所以當地R0值已高達5.5，已經逼近了鑽石公主號5.7，表示這病毒傳播力超強，在社區中竟能造成接近於過去非變異株在半密閉空間、封閉環境的郵輪上所造成的感染。

陳秀熙表示，如果實施NPI可延緩流行發生，暴露機會延後。根據流行病模式推估，每天超過100例的機會還是很高，很可能在五月底達到高峰，並持續到六月中以後。如能嚴格落實學校停課、八大場所關閉，口罩洗手等措施，落實率達到90%以上，就可能在5/20左右讓高峰過去，只有連續三天超過100例，如此或許就不用升到第四級警戒。

陳秀熙提醒，已知英國變異株會影響檢測工具，因爲美國FDA目前審核檢測工具，都是以棘蛋白編碼的基因序列為目標，所以容易受到基因變異影響準確性，棘蛋白錯誤率已經慢慢提高。過去也看到有案1092，曾經三採陰性才確診，可能就與此有關。因此，即使檢驗陰性，也不要放鬆NPI，才能夠避免檢測工具錯誤的導致疫情傳播。

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