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台大醫院工務室員工確診！初步驗出10人陽性 傳有萬華足跡

台大醫有10例陽性確診！指揮中心下午2時記者會說明

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
中央疫情指揮中心指揮官陳時中召開記者會對外說明。圖／中央疫情指揮中心提供
中央疫情指揮中心指揮官陳時中召開記者會對外說明。圖／中央疫情指揮中心提供

本土確診案例連三日破百，教育部宣布今起至5月28日全台停課，據統計，昨日新增240例本土確診案例，相較前日333例數字稍微下降，但各醫療院所醫療量能岌岌可危。另台大醫院今上午9點30分發出新聞稿表示，該院工務室員工確診，共採檢36人後，發現共10人確診，指揮中心指揮官陳時中將於下午2時舉行記者會對外說明。

院方表示，該院工務室同仁於5月18日出現發燒症狀，至本院採檢後當天傍晚確認為陽性，該確診人員並非醫療單位，截至目前為止共10人陽性，據悉有人有萬華地區足跡。

為防止醫療量能超出負荷，指揮中心宣布全台醫院降載，並建立加強版集中檢疫所專收輕症及無症狀患者，其中4000多間集中檢疫所，有1800間為加強版集中檢疫所，目前已有至少200位確診者進到加強版集中檢疫所。

中央疫情指揮中心宣布廣設篩檢站，國內有320位耳鼻喉科醫師自願投入社區篩檢工作，共同抗疫。現階段全台單日檢測量能為平日單日可達16,291件，疫情期間單日則可達27,682件。

目前疫情嚴峻，雙北防疫等級提升至第三級，包含公有場館及十大特定行業都須全面停業，賣場、餐飲小吃、百貨公司則需落實戴口罩、實聯制、採社交距離、設置隔板或採外帶服務等，方可繼續營業。指揮中心也推出新線上系統，只要客戶使用手機掃取QRCode，就不必建置或安裝硬軟體，只要一支手機即可進行實聯制登記。

指揮中心說明，絕大多數賣場、百貨公司，善用自家的會員卡就可以完成實名制，現在要解決小吃攤沒有實聯制登入的機器，「現在要用的系統，不用額外裝設工具，只要用手機就能完成實聯制登記，目前仍在進行壓力測試，可望於明後天上線。」

新冠肺炎 COVID-19 台大醫院

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