高美館附近大樓傳確診 高市衛生局證實：已掌握個案展開疫調

高雄市立美術館周邊大樓管理委員會昨天晚間貼出公告，指住戶出現確診案例。高雄市政府衛生局今天表示，已掌握相關個案並展開疫調，預計下午說明。

鄰近高美館的高雄鼓山某大樓管委會昨晚貼出公告，指「目前住戶出現確診案例」，請住戶加強防範，包括搭電梯佩戴口罩、勤洗手、多消毒。而感染者目前已送醫院，家屬也移往防疫旅館隔離，請住戶提高警戒。

有關鼓山區龍水里傳出疑有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，衛生局表示，已掌握相關個案並展開疫調，據以執行相關防治工作，部分細節尚待查證比對跡證，預計下午進行個案說明。

另外，由於鳳山區仁惠醫院員工確診，加上本土疫情嚴峻，高雄市長陳其邁上午10時也臨時加開記者會，預計宣布防疫加嚴措施。

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