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台大醫院工務室員工確診！初步驗出10人陽性 傳有萬華足跡

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亞東院內感染11例 醫護深夜貼文「只戴一般口罩站前線」

聯合報 / 記者江婉儀張哲郢李成蔭／新北即時報導
亞東醫院外觀照。記者張哲郢／攝影
亞東醫院外觀照。記者張哲郢／攝影

新北市亞東醫院累計11例確診，其中1人是8D病房的病患，一名護理師昨天晚上在臉書社團「我是板橋人」PO文表示，因為不是在負壓隔離病房，無法讓每個人都有全套標準配備，只能配戴一般口罩站在前線，貼文一出已有1.8萬人按讚，希望醫護人員要加油。

該名護理師透露，她是亞東醫院8D病房的護理師。從去年疫情爆發至今，8D病房承受的壓力不是外界的人可以想像的，因為不是負壓隔離病房，醫療資源(N95)沒辦法讓每個人都有全套標準配備，因為是胸腔內科病房，只有配戴一般外科口罩，站在第一線面臨各式各樣的病人。

護理師表示，儘管再怎樣努力避免所有感染情況發生、落實實名制、拒絕家屬探病，但仍然有些人會心存僥倖，覺得他們這樣做是不通人情、無視規定仍要到病房探病，很不幸的...最不想看到的事情還是發生了。

護理師說，痛心的是醫院在事情發生之後，對我們護理人員的處理方式；難過的是覺得我們已經很努力對抗疫情卻還是遭受外界的指責。

護理師呼籲，在疫情嚴峻的時刻，希望大家都能收起指責，用鼓勵代替責備，一起為所有的確診者祈禱、為亞東醫院所有的醫護同仁打氣、為衛福部和部長陳時中的努力加油，感謝在所有護理師被隔離的情況下，別的單位和其他科醫生的支援，代替到前線繼續守護病房。

有網友說「能站在前線我很佩服了，謝謝你們的付出」、「之前家人住過8D病房，醫護人員都很親切優秀，祝福你們平安」、「我老婆也是亞東護理師，加油」。

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