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台大醫院工務室員工確診！初步驗出10人陽性 傳有萬華足跡

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確診護理師老公送衣給妻後竟近距離受訪 5名記者「挫咧等」

聯合報 / 記者王昭月王慧瑛／高雄即時報導
確診護理師老公送衣給妻子後近距離接受採訪，當時5名記者「挫咧等」。圖／讀者提供
確診護理師老公送衣給妻子後近距離接受採訪，當時5名記者「挫咧等」。圖／讀者提供

高雄仁惠醫院染疫護理師丈夫在妻子確診後，昨天清晨仍送東西給妻子，還接受記者訪問。高雄市衛生局表示，確診個案接觸者要居家隔離，丈夫獲知妻子確診後，還試圖與妻子接觸，已違反規定，衛生局會加快確診者丈夫檢驗進度，該開罰就開罰。記者當時有趨前拍攝，護理師丈夫大方接受聯訪，一旦確診，近距離堵訪的記者也會列入居家隔離名單。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說，這名護理師的丈夫在昨天凌晨得知老婆確診，即已列入居家隔離名單，不該再趴趴走，為妻子送衣物等物品，已違反《傳染病防治法》，可處20萬到100萬元罰款。

心情忐忑的人不只有等待檢驗結果的護理師老公，當時約有5名記者靠近他做訪問，距離相當近，若證實為確診者，他唾液可能含有病毒，昨天已建議當時參與堵訪的記者先健康自主管理，一旦這名男子確診，這些堵訪的記者也得居家隔離。

高雄仁惠醫院行政人員、護理師相繼確診，已完成病患清空及環境清消。記者劉學聖／攝影
高雄仁惠醫院行政人員、護理師相繼確診，已完成病患清空及環境清消。記者劉學聖／攝影
高雄仁惠醫院行政人員、護理師相繼確診，已完成病患清空及環境清消。記者劉學聖／攝影
高雄仁惠醫院行政人員、護理師相繼確診，已完成病患清空及環境清消。記者劉學聖／攝影
高雄仁惠醫院行政人員、護理師相繼確診，已完成病患清空及環境清消。記者劉學聖／攝影
高雄仁惠醫院行政人員、護理師相繼確診，已完成病患清空及環境清消。記者劉學聖／攝影

確診護理師老公送衣給妻子後近距離接受採訪，當時5名記者「挫咧等」。圖／讀者提供
確診護理師老公送衣給妻子後近距離接受採訪，當時5名記者「挫咧等」。圖／讀者提供

居家隔離 護理師 新冠肺炎 COVID-19

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