5月19日疫情懶人卡／宜蘭大學召回住宿生 高雄名宅出現個案

國內疫情5月15日起急遽升溫，連續4天每天新增確診本土病例數超過百例，短短4天累計增加近千例，九成集中雙北，醫療量能備受挑戰。新北市侯友宜先率先喊出考慮新建「方艙醫院」；台北市長柯文哲無意跟進，認為設方艙醫院需要時間，北市直接徵用大型防疫旅館集中檢疫；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更直接否決，表示目前沒有考慮建置方艙醫院，會以「加強版」集中檢疫所為重點，防疫各唱各的調。

2021-05-19 09:00