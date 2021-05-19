5月19日疫情懶人卡／宜蘭大學召回住宿生 高雄名宅出現個案
疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月18日疫情懶人卡）
國內昨（18）日新增245例新冠肺炎確定病例，分別為240例本土及5例境外移入；確診個案中新增2例死亡（案1522、案2095）。240例本土個案為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日（採檢日）介於5月5日至5月17日，居住縣市分別為新北市106例（中和區33例最多）、台北市102例（萬華區48例最多）、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。
更新時間 05-19 08:48
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