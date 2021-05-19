快訊

今天供電備轉容量比昨天更低 供電持續緊張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月19日疫情懶人卡／宜蘭大學召回住宿生 高雄名宅出現個案

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。（延伸閱讀：5月18日疫情懶人卡

國內昨（18）日新增245例新冠肺炎確定病例，分別為240例本土及5例境外移入；確診個案中新增2例死亡（案1522、案2095）。240例本土個案為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日（採檢日）介於5月5日至5月17日，居住縣市分別為新北市106例（中和區33例最多）、台北市102例（萬華區48例最多）、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。

更新時間 05-19 08:48

▌淡江大學老師遠距教學到一半被通知確診 校園緊急消毒

淡江大學昨（18）日下午接獲通知，得知一名兼任老師確診，配合衛生局清空大樓進行消毒。校方表示，因全校已實施遠端學習，該名老師昨天上課時並無學生在場。...more

▌宜蘭大學派駐人員確診 緊急通知學生回宿舍等候採檢

國立宜蘭大學接獲縣衛生局通知，學校有人確診新冠肺炎，一度傳出是學生，經查是一名勞動部派駐學校的安心上工人員，負責量溫及管理宿舍防疫工作。校方昨天緊急召回住宿生，不得外出，配合衛生單位19日到校進行採檢及疫調。...more

▌高雄美術館名宅貼出住戶確診公告 住戶嚇壞：想快篩

位在高雄市鼓山區的知名社區，管理委員會晚間貼出公告，指「目前住戶出現確診案例」，請住戶加強防範；消息一出，不僅社區人心惶惶，附近居民也恐慌，議論「怎麼都不知道這件事？」...more

▌曾去萬華吃宵夜 中華郵政第2名員工確診

18日上午傳出一名中華郵政員工罹患新冠肺炎，不料晚間再度傳出又有一名員工確診，該員工在郵件處理中心工作。...more

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

三級警戒 決戰社區防疫管理

高雄飯店老闆霸氣保護員工 為防疫休店照給薪

高雄85大樓晚間點燈 排出「加油」、「平安」為台灣祈福

與確診者同台開工 苗縣議員、後龍鎮長自費採檢

相關新聞

8天確診破千例…全台停課 急診醫療瀕崩潰

昨新增二百四十例本土個案，這波本土疫情八天以來，突破千例，累計一○二四例，指揮官陳時中坦言，新增個案雖少於前天，但累積數...

淡江大學老師遠距教學到一半被通知確診 校園緊急消毒

因應疫情，許多大專校院從5月15日起開始遠距教學，淡江大學昨天下午接獲通知，得知一名兼任老師確診，配合衛生局清空大樓進行...

宜蘭大學驚傳有人確診 緊急通知學生回宿舍等候採檢

國立宜蘭大學接獲縣衛生局通知，學校有人確診新冠肺炎，一度傳出是學生，經查是一名勞動部派駐學校的安心上工人員，負責量溫及管...

台灣需不需要方艙醫院？中央、雙北各唱各的調

國內疫情5月15日起急遽升溫，連續4天每天新增確診本土病例數超過百例，短短4天累計增加近千例，九成集中雙北，醫療量能備受挑戰。新北市侯友宜先率先喊出考慮新建「方艙醫院」；台北市長柯文哲無意跟進，認為設方艙醫院需要時間，北市直接徵用大型防疫旅館集中檢疫；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更直接否決，表示目前沒有考慮建置方艙醫院，會以「加強版」集中檢疫所為重點，防疫各唱各的調。

5月19日疫情懶人卡／宜蘭大學召回住宿生 高雄名宅出現個案

疫情急速升溫，多縣市都有個案，每天各地傳聞紊亂，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握。

本土疫情為何連環爆？孫大千點名「滅台三人組」

本土疫情連環爆，前立委孫大千在臉書表示：「千里之堤，潰於蟻穴」，華航和諾富特飯店正是這個蟻穴。台灣在過去一年固若金湯的防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。