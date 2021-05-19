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宜蘭大學驚傳有人確診 緊急通知學生回宿舍等候採檢

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
國立宜蘭大學驚傳有人確診新冠肺炎，昨天緊急通知學生回宿舍等候今天採檢，採檢結果呈現陰性，才能離開寢室去自主健康管理。本報資料照
國立宜蘭大學驚傳有人確診新冠肺炎，昨天緊急通知學生回宿舍等候今天採檢，採檢結果呈現陰性，才能離開寢室去自主健康管理。本報資料照

國立宜蘭大學接獲縣衛生局通知，學校有人確診新冠肺炎，一度傳出是學生，經查是一名勞動部派駐學校的安心上工人員，負責量溫及管理宿舍防疫工作。校方昨天緊急召回住宿生，不得外出，配合衛生單位19日到校進行採檢及疫調。

宜蘭大學昨天接獲衛生局通知後，緊急連絡學生回宿舍，校方表示，由於男生宿舍有1名確診個案，學校必須配合縣衛生局的緊急措施，今天會有衛生局採檢團隊進駐校園幫各位同學採檢，學校各單位都已動員支援宿舍的採檢與相關工作。

消息傳出後，有人在大學生網路交友平台Dcard有學生發文，宜蘭大學有人員確診。學生表示，確診者是一名勞動部派到學校的安心上工人員，平常會在宿舍門口幫進入學校的學生量體溫，也負責學生宿舍進出管控，擔心學生可能與此確診者接觸，校方火速通知學生都都必須待在宿舍不得外出，等候今天採檢。

學校請學生不要恐慌，目前除了盥洗及上廁所外，不要離開寢室，在寢室靜候通知採檢，採檢後回原寢室等待採檢結果，呈現陰性才能離開宿舍，並進行後續自主健康管理，在等待採檢結果期間，餐食將由學校派專人送到宿舍。

由於宜蘭大學上周四（13日）已通知師生上課改為線上教學，部分學生已經離校，學校也請5月13日以後離校的學生主動前往就近的檢疫站進行採檢。

新冠肺炎 COVID-19

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