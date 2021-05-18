疫情拉警報 中華郵政晚間再傳員工確診

國內疫情急速升溫，日前傳出有中華郵政的員工，快篩檢測陽性，正在等待PCR採檢結果，今上午採檢結果出爐，確定罹患新冠肺炎，不料晚間隨即再度傳出郵局又有一名員工確診，而該員工在郵件處理中心工作。

對此，中華郵政表示，確實接獲指揮中心台北管制中心的電話通知，但因為僅是電話，沒有書面，這樣子是否就是確定確診，還要再進一步查證。

據了解，今上午確診案例曾在5月10日參加模範郵工表揚大會，隨後又和其他三名郵局同仁去萬華阿公店「續攤」。不過晚間再傳出確診的台北郵件處理中心員工，則沒有和上午確診同仁去續攤，而是在5月10日當天，和其他同仁去萬華吃宵夜。換句話說，中華郵政目前已累積兩名確診案例。

中華郵政強調，若同仁真的確診，都有一套完整的標準作業流程，包括員工一定要啟動隔離治療，上班場所也一定會消毒，目前台北郵件處理中心都已完成消毒作業；另近日內有接觸過的同仁，也會要求一定要快篩、採檢。

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