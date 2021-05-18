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新冠肺炎、流感和感冒有何差異？專家教你初步症狀判斷

父和確診者同住染疫亡 女控醫院沒分區「只能看他被強制火化」

聯合新聞網 / 綜合報導
亞東醫院爆發院內感染，出現1名染疫者死亡。記者張哲郢／攝影
亞東醫院爆發院內感染，出現1名染疫者死亡。記者張哲郢／攝影

國內新冠肺炎疫情燒不停，新北市亞東醫院昨（17）日爆出院內感染，一名確診者傳染給八人，其中一名80多歲男性被感染後不幸身亡。死者女兒接受《ETtoday》採訪時表示，醫院通知父親可能是「心臟或是腦血管所導致」，面對突如其來的噩耗，家人都無法接受，更令他們痛心的是，由於疫情嚴峻，無法幫父親辦告別式，只能眼睜睜的看著父親被強制火化「心很痛」。

亞東醫院院內感染造成1傳8人共9人確診，今日再爆出有2名醫護人員PCR篩檢二採陽性，一名八旬男子不幸身亡，對此亞東表示，該確診者非造成院內感染的指標個案，而是被感染6名病患的其中1人，本身患有多重慢性疾病。死者女兒則表示，父親於上個月26日由照護中心送至亞東醫院，原訂19日出院卻碰上院內感染，16日晚間被通知父親確診後、17日便接到父親離世的消息。死者女兒更指出父親當時與確診者住在同個樓層，但醫院卻沒有分區、只有「把房門關上」，因此父親被列為接觸者，採檢後不幸確診。

原本要出院的父親卻突然染疫身亡，讓死者女兒難以接受。而關於確診者的病因，亞東醫院曾指出，死者本身有高血壓、糖尿病、肺阻塞與肺纖維化等病史，雖有固定服藥但長期臥床，因多重疾病，家屬也同意簽不急救同意書。並解釋第一時間沒公布是因為要先通報主管機關才能發布；至於沒告訴家屬院內有染疫者，則是因為14日封鎖病房已經有擴大篩檢，但依傳染病防治法需要配合中央疫調匡列可能的接觸者，分風險等級後才會告知。

「我們沒辦法接受爸爸這樣走了」，死者女兒認為，爸爸是血氧濃度低住院，卻在5月16日確診新冠肺炎，遺憾表示雖然心很痛，但這就是平民老百姓的無奈，「我們連要好好的送爸爸一程的機會都沒有。」

新冠肺炎 COVID-19

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