台北畜產1員工快篩陽性 批發市場清消暫停業
國內新冠肺炎疫情升溫，台北畜產公司總經理謝林玲玲今天說，1名住桃園市的員工因感冒多日沒上班，上午經桃園市政府通知，此員工快篩為陽性，批發市場已清消，晚間暫停營業。
2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續升溫，謝林玲玲接受電話訪問時表示，一名住桃園的員工經快篩後為陽性。
謝林玲玲指出，今天上午接獲桃園市政府通知針對1名員工疫調，此員工是住桃園，因感冒已多日未上班，員工在桃園醫院看診時，經快篩確定為陽性，後續將由桃園市政府處理。
謝林玲玲說，此員工雖快篩為陽性，但無法確定是否染疫、確診，目前先針對台北市家禽批發市場等處進行清潔消毒，且先暫停營業。
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