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在竹科上班！60歲確診男2度造訪萬華茶藝館 匡列8名接觸者

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市今天出現1例確診，為曾2度造訪萬華茶藝館的60歲男子，新竹市長林智堅證實該名男子是新竹科學園區的廠商，是屬於外包的人力。記者張裕珍／攝影
新竹市今天出現1例確診，為曾2度造訪萬華茶藝館的60歲男子，新竹市長林智堅證實該名男子是新竹科學園區的廠商，是屬於外包的人力。記者張裕珍／攝影

新竹市今天出現1例確診，為曾2度造訪萬華茶藝館的60歲男子，新竹市長林智堅證實該名男子上班地點在新竹科學園區，是屬於該公司的外包人力，有跟他接觸者8人都有匡列，進行採檢，也強調持續疫調，若有新事證就會以嚴謹態度處理，採擴大匡列。

林智堅說，案2256因5月8、9日有萬華活動史，自費前往採檢，昨天確診，據了解，同住家人僅妻子一人，10日至15日多往返公司，僅在11日晚上騎車去過北大路加油站加油、15日下午騎車去醫院採檢，平時晚餐是由妻子代為購買外帶回家用餐。

目前依據與其接觸的親密程度，已經匡列8名接觸者，市府都已安排居家隔離場所，林智堅也呼籲，若民眾到過確診者個案足跡場所，請持續自我健康監測，若31日出現發燒、上呼吸道、腹瀉與嗅覺異常等症狀請儘速就醫並主動告知接觸史，將安排採檢。

案2256在竹科上班，引發地方議論，林智堅也三緘其口，強調竹科園區廠商都知道各項防疫規範，他也無法透露男子是在哪家公司，但已經匡列接觸者，做好隔離工作。

該名確診個案現為輕症，據市府初步疫調，男子9日晚上搭乘新竹客運回新竹轉運站，全程有戴口罩，到北大路加油站也有戴口罩，但林智堅強調，疫調是否成功，確診個案能否如實說清楚很重要，市府會持續疫情調查，並調閱監視器等，謹慎處理。

新冠肺炎 COVID-19 林智堅 新竹

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