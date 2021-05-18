亞東2醫護染疫 指揮中心：原匡列對象

亞東醫院昨天才爆發院內感染事件 ，今天就傳出其中一名確診者死亡，且全院醫護二次採檢出現兩名護理師陽性送隔離。指揮中心應變醫療組副組長羅一鈞表示，驗出來陽性的兩名護理師本來就在匡列接觸者之列，並未新增匡列對象。目前該院共11名人員染疫，包括八病患、一看護、二護理師。

羅一鈞說，除院內感染外，昨天高雄仁惠醫院也有清零計畫，都在陸續採檢，有工作人員被列為接觸者也被驗出陽性，指標個案是醫院的行政人員，有院內群聚事件。

另外北市聯醫忠孝院區的部分，則是雙北六家醫院中的一家，是院內病患住院後確診。羅一鈞說，案1399在忠孝住院後確診，可能接觸過沒有適當防護的醫護人員被匡列，但目前沒有院內感染。

另傳出有大醫院用滿床拒絕病患但實際上有空床。指揮官陳時中表示，每個醫院根據不同級別和應變情況都有其職責所在，醫院裡面會根據最適當的方法來收治病人，現在是最辛苦的時候，原來的病人都還在，如果硬要叫病人出院，這種事情也很為難。「時間到了就出院講起來容易，但是病人不放心、醫護不忍心」，很多事情很難處理，希望大家將心比心互相體諒，互相支援，一起度過難關。

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