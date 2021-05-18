新北輕症確診者只能在家隔離 60歲婦人已咳到無法說話

新冠肺炎確診案例暴增，新北一名60多歲婦人是輕症確診者，但醫院量能不足只能在家隔離，近期婦人症狀逐漸嚴重，咳到無法講話，但衛生單位無法給予處方藥，民政單位也沒辦法提供非處方用藥，讓婦人苦不堪言。

該名確診的婦人向新北市議員彭佳芸求助，自己屬於輕症患者無法到醫院接受治療，只能把自己隔離在房間內，不過昨晚症狀逐漸嚴重，就算沒辦法到醫院，也希望能服藥藥物，減輕症狀。

彭佳芸說，向衛生局求助後，因為處方籤藥必須由醫生診察，無法提供該婦人藥物，但民政系統沒有建立配送非處方簽的管道，目前只能請里長協助，先送非處方籤藥物，盼能降低婦人的病痛。

這不會是零星個案，彭佳芸表示，確診案例不斷增加，現在新北病房完全不足，重症者才能立刻到病房接受治療，輕症者只能自行隔離，呼籲民眾要準備好常備藥，否則未來不幸是輕症確診者，才有藥物紓緩症狀。

新北市立土城醫院胃腸肝膽科主任鄭浩材說，輕症確診者可能使用非處方藥物能舒緩症狀，但新冠肺炎變化急速，若有狀況應與衛生單位聯繫，必要時還是要到醫院接受診斷、治療。

另外目前疫情嚴峻，前往醫院的民眾也大幅減少，鄭浩材也說，一般民眾也可準備綜合感冒，因內含退燒藥、止痛藥、抗過敏等，會幫助輕微感冒病人快速恢復臨床症狀；若晚上有胃食道逆流引起的咳嗽，制酸劑等也有所幫助。

鄭浩材表示，有些病人容易吃壞肚子、腹瀉，也能準備止瀉藥物；若是很容易便秘，無法前往醫院治療症狀，也能購買軟便劑等，都能應付約9成的慢性病人。

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