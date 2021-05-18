中和單日新確診病例數超過板橋 宜蘭縣18日無個案

指揮中心今天公布，國內新增240例本土新冠肺炎，新增個案居住縣市仍以新北市106例最多。值得注意的是，中和區單日新確診病例數超過板橋區；今天宜蘭縣無新增個案。

指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，今天新增本土新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案，居住縣市分別為新北市106例，以中和區33例最多，超越蟬聯3天人數最多的板橋區；而台北市102例次之，仍以萬華區48例最多。

再者是桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。陳時中表示，目前全台許多縣市都有確診個案，有部分地區個案都有重疊性，每天新增個案的染疫地方都會變化，以宜蘭縣為例，今天宜蘭雖無新增病例，但今天萬華區有1例個案與宜蘭遊藝場有關。

陳時中說，該個案雖然住在萬華區，但據個案描述，曾在宜蘭遊藝場待過一段時間，所以疫調人員研判，其染疫源與宜蘭遊藝場有關。陳時中表示，確診個案中居住地、染疫地都有些微差異，民眾都須提高警覺。

陳時中說，其中台北茶藝館88例、萬華區活動史67例、某社團相關群聚2例、進香團2例、宜蘭遊藝場1例；群聚關聯不明51例、疫調中29例。相關疫情調查持續進行中。

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